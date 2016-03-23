Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada müsabakanın alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerinde talep ve mutabakatı doğrultusunda ertelendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"20 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakası alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerin de talep ve mutabakatı doğrultusunda ertelenmiştir."

Neredeyse her maçta kırmızı kart var



İki takımın 33'ü lig, 6'sı Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 43 randevusunda hakemler toplam 34 kırmızı, 252 de sarı kart kullandı.



Rekabetteki son 43 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 16 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves (2), Emre Belözoğlu, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.



Mart ayına denk gelen 52'nci derbi



İki takım mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.



Taraflar, 107 yıllık rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.



İki takım arasında mart ayında yapılan son maç, geçen sezon Kadıköy'deki lig randevusu oldu ve Fenerbahçe 1-0 galip geldi.

Ayrıca, mart ayındaki maçlarda en sık rastlanan skor 9 kezle 1-0 olarak dikkati çekiyor.

Taraflar arasında mart aylarında yapılan maçlarda galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde olan Galatasaray, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerinden birisini yine bu ay içinde aldı. 15 Mart 1942'de Şeref Stadı'nda yapılan İstanbul Kupası maçında rakibini 5-0 yenen Galatasaray, 107 yıllık rekabetteki en farklı skorlu galibiyetlerinden birisine imza attı.



Bu maç Aziz Yıldırım'lı 51'inci derbi



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 51. Galatasaray maçı olacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez 15 Şubat 1998 tarihinde seçilen Yıldırım döneminde sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile 50 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 21'ini Fenerbahçe, 16'sını Galatasaray kazandı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 68 golüne, Galatasaray 60 golle yanıt verdi.



Umut Bulut 8 kere gol attı



Galatasaraylı Umut Bulut, Fenerbahçe filelerine kariyeri boyunca geçmişte farklı formalar altında resmi maçlarda 8 gol kaydetti.

Ankara'daki terör saldırısında babasını yitirerek derbi öncesi çok büyük bir acı yaşayan Umut Bulut, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere, MKE Ankaragücü'nde oynadığı dönemde 2, Trabzonspor formasıyla 4, Galatasaray'da ise 2 kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.

Bu sezon uzun süredir gole hasret futbolcu, 2012-2013 sezonu başında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında 2 gol atarak, takımının 3-2'lik skorla kupayı müzesine götürmesinde başrolü oynadı.

Galatasaray Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, müsabakanın güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanması kararının alınması sonrası devreye giren sarı-kırmızılı yönetim, bu şartlar altında maçın da yapılamayacağını Türkiye Futbol Federasyonuna iletti.Yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın seyircisiz oynanması kararında değişikliğe gidilerek, ertelenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. İl Güvelik Kurulu ilk olarak mücadelenin seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Saat 17.00'de stat kapılarının açılmasının ardından verilen bu karar sonrası içeri giren taraftarlar da dışarı çıkarıldı.TFF'den erteleme kararı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bu akşam oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda kulüplerimizle de görüşülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."