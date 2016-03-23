Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi bildiğiniz üzere maça saatler kala ertelenmişti. İlk başta taraftarlar sahaya girmişken maçı seyircisiz oynatma kararı alan federasyon, daha sonra Valiliğin aldığı karar doğrultusunda maçı ertelemişti fakat net bir tarih vermemişti. Şimdi ise tüm taraftarlar "Ertelenen derbi ne zaman oynanacak, Galatasaray Fenerbahçe Maçı ne zaman oynanacak" gibi aynı soruları soruyor.
Federasyonun aklındaki tarih ortaya çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının güvenlik sebebiyle iptal edilmesinin ardından akıllardaki en büyük soru işareti derbinin hangi tarihte oynanacağı... Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı ilk açıklamada karşılaşmanın gününün ileri bir tarihte duyurulacağını belirtti. Çünkü her iki takım da yoğun bir fikstüre sahip ve programda net bir boşluk yok. İlk etapta federasyonun kafasındaki tarihin ise 6 Nisan Çarşamba günü olduğu öğrenildi.
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TFF ve Valilik maçın iptal olduğu gün şu şekilde açıklama yapmışlardı:
Valilik Açıklaması:
"20 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakası alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerin de talep ve mutabakatı doğrultusunda ertelenmiştir."
Yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın seyircisiz oynanması kararında değişikliğe gidilerek, ertelenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. İl Güvelik Kurulu ilk olarak mücadelenin seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Saat 17.00'de stat kapılarının açılmasının ardından verilen bu karar sonrası içeri giren taraftarlar da dışarı çıkarıldı.
TFF Açıklaması
TFF'den erteleme kararı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu akşam oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda kulüplerimizle de görüşülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Derbi İstatistikleri
İki takımın 33'ü lig, 6'sı Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 43 randevusunda hakemler toplam 34 kırmızı, 252 de sarı kart kullandı.
Rekabetteki son 43 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 16 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Mart ayına denk gelen 52'nci derbi
İki takım mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar, 107 yıllık rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.
İki takım arasında mart ayında yapılan son maç, geçen sezon Kadıköy'deki lig randevusu oldu ve Fenerbahçe 1-0 galip geldi.
Bu maç Aziz Yıldırım'lı 51'inci derbi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 51. Galatasaray maçı olacak.
Umut Bulut 8 kere gol attı
Galatasaraylı Umut Bulut, Fenerbahçe filelerine kariyeri boyunca geçmişte farklı formalar altında resmi maçlarda 8 gol kaydetti.
Ankara'daki terör saldırısında babasını yitirerek derbi öncesi çok büyük bir acı yaşayan Umut Bulut, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere, MKE Ankaragücü'nde oynadığı dönemde 2, Trabzonspor formasıyla 4, Galatasaray'da ise 2 kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.