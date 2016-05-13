Galatasaray Fenerbahçe Kupa Finali Maçında Dev Önlem!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 26 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray final müsabakasının öncesinde ve sonrasında güvenliğin sağlanması ve takibi için alınacak tedbirler belirlendi.

İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu Başkanlığı'nda Antalyaspor tesislerinde toplandı. İl Spor Güvenlik Kurulu bu akşam saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor ile Trabzonspor müsabakasında 600 genel kolluk ve 300 özel güvenlik görevlisinin görev almasını, müsabaka için her türlü tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca 26 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında bin genel kolluk ve 600 özel güvenlik görevlisinin görev almasına, ayrıca kupa töreni sırasında da 100 özel güvenlik görevlisinin güvenliği sağlamasına karar verdi. Kurulda ayrıca takım otobüsleri ve protokol otoparkı hariç otoparklara araç alınmamasına, stadyuma pankartların müsabaka günü en geç saat 14.00'e kadar stadyum görevlileriyle irtibatlı olarak asılması için izin verilmesine, bu saatten sonra stadyum içine pankart alınmamasına, siyasi içerik, suç unsuru ibare ve kişiye özel ifadeler bulunan pankartların stadyuma alınmamasına karar verildi.

Stadyumdaki koltuklar eşit bir şekilde iki takımın taraftarlarına satılacak. Fenerbahçe taraftarları maç saati Antalya stadyumu güney tarafında (Sakıp Sabancı Bulvarı- Atatürk Kültür Merkezi-Cam Piramit) oluşturulacak dış bariyerlerde bulunan arama noktalarında gerekli arama ve bilet kontrolü yapıldıktan sonra stadyuma alınacak. Galatasaray taraftarı ise stadyumun kuzey kısmından aynı önlemler alındıktan sonra stadyuma alınacaklar.

29 Mayıs Pazar Günü saat 20.30'da Antalya Stadyumunda oynanacak olan Türkiye A Milli - Karadağ A Milli futbol takımları arasındaki hazırlık müsabakasında ise bin genel kolluk, 450 özel güvenlik görevlisi görev alacak. Maç günü stadyum etrafında en az 5 saat önce güvenlik önlemleri alınmaya başlanacak.