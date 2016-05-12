Galatasaray Fenerbahçe Kupa Final Maçı Ne Zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadı'nda yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesi (bilet.tff.org) üzerinden satışa sunulacak biletlerin fiyatı birinci kategori için 150, ikinci kategori için de 75 lira olarak belirlenmişti.

Bir kişinin en fazla 2 adet satın alabileceği final maçının biletleri, ücretsiz kargo servisiyle taraftarlara ulaştırılacak.

Galatasaray taraftarları maçı stadın doğu ve kuzey, Fenerbahçe taraftarları ise batı ve güney tribünlerinden seyredecek.

Lige erken havlu atan Galatasaray ve son haftalara geldikçe şampiyonluk umutları Biten Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe kupa finali hangi şehirde oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray finali 26 Mayıs’ta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015-2016 sezonunun son virajına girildi. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u elerken; Fenerbahçe de yarı finalde Torku Konyaspor engelini geçti. İki ezeli rakip kupa finalinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe finali 26 Mayıs 2016'da Antalya'da oynanancak.

ANTALYA STADYUMU EŞİT ŞEKİLDE BÖLÜNECEK

Ziraat Türkiye Kupası finali Antalya Stadyumu’nda oynanacak, ikiye bölünecek olan stadyumda Galatasaray taraftarıları Doğu ve Kuzey tribününde, Fenerbahçe taraftarları ise Batı ve Güney tribünlerinde yer alacak. Büyük derbinin bilet fiyatları da belli oldu, 1. Kategori olarak belirlenen Doğu ve Batı tribünün biletleri 150 TL, 2. Kategori olarak belirlenen Kuzey ve Güney tribünleri 75 TL fiyatla satışta olacak.

GALATASARAY İÇİN SON ŞANS

Hafta boyu yapılan spekülasyonlara rağmen dün Türk Telekom Arena’da kıran kırana bir maç vardı. Şampiyon olmak isteyen Beşiktaş’ın önünde, ligi ilk 5 içinde (İlk 4 takım Avrupa’ya gidiyor ama Fenerbahçe kupada final oynayacağı için 5. takım Galatasaray olursa bileti kapıyor) bitirip vize almak isteyen Galatasaray vardı.Cezasını bu yıl çekmek isteyen Cimbom, net fırsatları kaçırdığı maçta Mario Gomez’in golüne engel olamadı. Aslan kazansa ligi 5. bitirmek için büyük avantaj yakalayacaktı. Son iki hafta girilirken Avrupa yolundaki rakiplerinin (Medipol Başakşehir, Osmanlıspor ve Akhisar Belediyespor) oynayacağı zorlu maçlar sarı-kırmızılı ekibin şansını artırıyordu. Çünkü Medipol Başakşehir bugün Fenerbahçe ile,Osmanlıspor haftaya Beşiktaş ile, Akhisar Belediyespor ise haftaya Galatasaray ile oynayacaktı. Yani dün Beşiktaş’tan alınacak puan ya da puanlar Avrupa kapısını ardına kadar açacaktı. Beklenen olmadı, Galatasaray yenildi. Şimdi ligden Avrupa’ya çıkış mucizeye kaldı. Avrupa için tek yol, 26 Mayıs’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi yenmek.