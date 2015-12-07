Galatasaray-Fenerbahçe Krizi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası, hem hakemler hem de Galatasaray hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.
"HASAN ALİ'YE GÖSTERİLEN KIRMIZI KART YANLIŞ"
Profesyonel hakemlik uygulamasının yanlış yorumlandığını savunan başkan Yıldırım, "Burada kafalarına göre maç yönetmesinler. Bunların Türk sporuna katkısı olmuyor. Hepimiz üzülüyoruz. Bu kadar üzüntünün sonunda da hepimiz farklı konuşmaya başlarız ki, bu işin tadı da kaçar. Bugün Hasan Ali'nin atıldığı pozisyon kırmızı kart olamaz. Çünkü bariz gol pozisyonu yok. Küme düşecek veya şampiyon olacak takımları kendileri tayin etmesin. Bırakın herkes kendi kaderini yaşasın" değerlendirmesinde bulundu.
"PARAYI SİZ VERİN, TRANSFER YAPALIM"
Alınan iyi sonuçların ardından medyada göklere çıkarıldıklarını, kötü sonuçlar sonrası ise cehennemin dibine gönderildiklerini söyleyen Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise esprili şekilde, "Söz söyleyin, Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Siz söyleyin, parasını da verin alalım" yanıtını verdi.
"TURGAY DEMİREL DE GALATASARAYLI'YDI"
Aziz Yıldırım, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile yapılan maçta şartları uymayan sporcu oynattığı gerekçesiyle Galatasaray'a hükmen yenilgi cezası verilmesini yorumlarken, sarı-kırmızılı ekip için ağır ithamlarda bulundu.
Galatasaray'ın Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'ı Fenerbahçe lehine davranmakla suçladığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:
"Fenerbahçe'nin federasyon başkanıymış. Turgay Demirel de Galatasaraylı'ydı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önceki başkanları Galatasaraylıydı. Şimdi Beşiktaşlı. Ne demek yani. Cezaya konu olan oyuncu Avrupa pasaportuyla milli olmuş mu? Hayır. Gitmişler, federasyonun alt birimindeki insanlardan rica etmişler, onlar da lisansı vermişler.
"İŞTEN ATMAK YETMEZ, MAHKEMEYE DE VERECEKSİN"
Harun (Erdenay) Bey çok efendi davranıp, söyleyemiyor. Ben söyleyeyim, ne karşılığında ve nasıl yapmışlar bilemem ama alt birimdeki insanları ayarlamışlar. İkinci bir lisans alınmış. Burada o zaman kulüp sorumlu. Federasyon, 'o işi yapanı işten attık' diyor ama yetmez. Mahkemeye de verecek. Burada 17 sene çalıştığını söylüyorlar. Bu kadar süre çalışan insan, bu lisansın verilmeyeceğini bilmez mi? Siz gidip sahtekarlık yapıyorsunuz, sonra da gidip federasyona yükleniyorsunuz. Olmaz öyle şey."
FORMA REKLAMINDA SORUN YOK
Ayrıca, Rusya ile yaşanan siyasi kriz sonrası forma göğüs reklamını alan Rus firmasıyla herhangi bir sorun yaşamadıklarını da aktaran Yıldırım, sıkıntının olmaması için de herkesin aklı selim düşünmesi gerektiğini kaydetti.