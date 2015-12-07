Galatasaray-Fenerbahçe Krizi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası, hem hakemler hem de Galatasaray hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.



Karşılaşmanın ardından kendisini takip eden basın mensuplarına önce tepki gösteren Aziz Yıldırım, soyunma odasına gidip geldikten sonra ise açıklamalarda bulunurken, "Gazetecilik yapmıyorsunuz. Hep bir şeyler yakalayalım, onun üzerine konuşup, yorum yapalım derdindesiniz. Yanlış bir şey söylemeyelim diye bilgi almaya çalışıyoruz. Siz inatla gelip sıkıştırıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bunlar yanlış" ifadelerini kullandı.



"HASAN ALİ ERKEN ATILINCA İYİ OYNAYAMADIK" Karşılaşmayla ilgili olarak, iyi bir futbol sergilemediklerini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Fenerbahçe iyi oynamadı. Sebebi de Hasan Ali Kaldırım'ın erken atılması. Çok erken gol yedik, şok yaşadık. Saha da kötü, hakem de kötü. Sezon başından beri hakemler kötü. Bundan her takım şikayetçi. Hasan Ali'nin atıldığı pozisyonu çok izledim ve bana göre kırmızı kart değil. Görüntülere göre hiç dokunmuyor. Hakem hata yaptı. Bana göre kırmızı kart değil.

"CANER'İN HAREKETİ PENALTIYDI" Hakem, bundan bir sene önce bizim Bayburt'ta yaptığımız kupa maçında da görevliydi. Aynı hakem, o maçta da bizim oyuncuları resmen tekmelediler ama hiç bir şey göstermedi. Bugün bazı oyuncular sürekli futbolcularımızı tekmeledi ama hiç kart görmediler. Hakem hem bizim açımızdan hem de rakip açısından kötü maç yönetti. Mesela Caner'in son dakikadaki pozisyonu penaltı ama vermedi. Yani hakemler kötü. Türkiye'de standartlar hakemler tarafından aynı uygulanmıyor. İlk devre puanlar yakın gidiyor ama ikinci devre burası yangın yerine döner."

Yıldırım, hiçbir takımın hakkının yenilmemesini istediklerini vurgulayarak, bu açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendilerine ceza vermeye kalkmaması gerektiğini savundu.

"BURASI YAN GELİP YATMA YERİ DEĞİL" Hakemlerin iyi yetiştirilmesi ve yönetilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, "İyi eğitim verilip, içlerinden iyi olanların seçilerek maça verilmesi gerekir. Burası para alıp, yan gelip yatma yeri değil" ifadelerini kullandı.