Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray-Fenerbahçe Krizi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kadın basketbolunda sorun yaşadıkları Galatasaray'a ağır bir ithamda bulunarak, "Siz gidip sahtekarlık yapıyorsunuz, sonra da gidip federasyona yükleniyorsunuz. Olmaz öyle şey" ifadesini kullandı. Sarı kırmızılı kulüp de Aziz Yıldırım'ın bu sözlerine anında cevap verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe Krizi

 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası, hem hakemler hem de Galatasaray hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Karşılaşmanın ardından kendisini takip eden basın mensuplarına önce tepki gösteren Aziz Yıldırım, soyunma odasına gidip geldikten sonra ise açıklamalarda bulunurken, "Gazetecilik yapmıyorsunuz. Hep bir şeyler yakalayalım, onun üzerine konuşup, yorum yapalım derdindesiniz. Yanlış bir şey söylemeyelim diye bilgi almaya çalışıyoruz. Siz inatla gelip sıkıştırıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bunlar yanlış" ifadelerini kullandı.

"HASAN ALİ ERKEN ATILINCA İYİ OYNAYAMADIK"
Karşılaşmayla ilgili olarak, iyi bir futbol sergilemediklerini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Fenerbahçe iyi oynamadı. Sebebi de Hasan Ali Kaldırım'ın erken atılması. Çok erken gol yedik, şok yaşadık. Saha da kötü, hakem de kötü. Sezon başından beri hakemler kötü. Bundan her takım şikayetçi. Hasan Ali'nin atıldığı pozisyonu çok izledim ve bana göre kırmızı kart değil. Görüntülere göre hiç dokunmuyor. Hakem hata yaptı. Bana göre kırmızı kart değil.
"CANER'İN HAREKETİ PENALTIYDI"
Hakem, bundan bir sene önce bizim Bayburt'ta yaptığımız kupa maçında da görevliydi. Aynı hakem, o maçta da bizim oyuncuları resmen tekmelediler ama hiç bir şey göstermedi. Bugün bazı oyuncular sürekli futbolcularımızı tekmeledi ama hiç kart görmediler. Hakem hem bizim açımızdan hem de rakip açısından kötü maç yönetti. Mesela Caner'in son dakikadaki pozisyonu penaltı ama vermedi. Yani hakemler kötü. Türkiye'de standartlar hakemler tarafından aynı uygulanmıyor. İlk devre puanlar yakın gidiyor ama ikinci devre burası yangın yerine döner."

Yıldırım, hiçbir takımın hakkının yenilmemesini istediklerini vurgulayarak, bu açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendilerine ceza vermeye kalkmaması gerektiğini savundu.

"BURASI YAN GELİP YATMA YERİ DEĞİL"
Hakemlerin iyi yetiştirilmesi ve yönetilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, "İyi eğitim verilip, içlerinden iyi olanların seçilerek maça verilmesi gerekir. Burası para alıp, yan gelip yatma yeri değil" ifadelerini kullandı.


"HASAN ALİ'YE GÖSTERİLEN KIRMIZI KART YANLIŞ"

Profesyonel hakemlik uygulamasının yanlış yorumlandığını savunan başkan Yıldırım, "Burada kafalarına göre maç yönetmesinler. Bunların Türk sporuna katkısı olmuyor. Hepimiz üzülüyoruz. Bu kadar üzüntünün sonunda da hepimiz farklı konuşmaya başlarız ki, bu işin tadı da kaçar. Bugün Hasan Ali'nin atıldığı pozisyon kırmızı kart olamaz. Çünkü bariz gol pozisyonu yok. Küme düşecek veya şampiyon olacak takımları kendileri tayin etmesin. Bırakın herkes kendi kaderini yaşasın" değerlendirmesinde bulundu.



"PARAYI SİZ VERİN, TRANSFER YAPALIM"

Alınan iyi sonuçların ardından medyada göklere çıkarıldıklarını, kötü sonuçlar sonrası ise cehennemin dibine gönderildiklerini söyleyen Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise esprili şekilde, "Söz söyleyin, Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Siz söyleyin, parasını da verin alalım" yanıtını verdi.

"TURGAY DEMİREL DE GALATASARAYLI'YDI"

Aziz Yıldırım, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile yapılan maçta şartları uymayan sporcu oynattığı gerekçesiyle Galatasaray'a hükmen yenilgi cezası verilmesini yorumlarken, sarı-kırmızılı ekip için ağır ithamlarda bulundu.

Galatasaray'ın Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'ı Fenerbahçe lehine davranmakla suçladığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:



"Fenerbahçe'nin federasyon başkanıymış. Turgay Demirel de Galatasaraylı'ydı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önceki başkanları Galatasaraylıydı. Şimdi Beşiktaşlı. Ne demek yani. Cezaya konu olan oyuncu Avrupa pasaportuyla milli olmuş mu? Hayır. Gitmişler, federasyonun alt birimindeki insanlardan rica etmişler, onlar da lisansı vermişler. 

"İŞTEN ATMAK YETMEZ, MAHKEMEYE DE VERECEKSİN"

Harun (Erdenay) Bey çok efendi davranıp, söyleyemiyor. Ben söyleyeyim, ne karşılığında ve nasıl yapmışlar bilemem ama alt birimdeki insanları ayarlamışlar. İkinci bir lisans alınmış. Burada o zaman kulüp sorumlu. Federasyon, 'o işi yapanı işten attık' diyor ama yetmez. Mahkemeye de verecek. Burada 17 sene çalıştığını söylüyorlar. Bu kadar süre çalışan insan, bu lisansın verilmeyeceğini bilmez mi? Siz gidip sahtekarlık yapıyorsunuz, sonra da gidip federasyona yükleniyorsunuz. Olmaz öyle şey."

FORMA REKLAMINDA SORUN YOK

Ayrıca, Rusya ile yaşanan siyasi kriz sonrası forma göğüs reklamını alan Rus firmasıyla herhangi bir sorun yaşamadıklarını da aktaran Yıldırım, sıkıntının olmaması için de herkesin aklı selim düşünmesi gerektiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Alex De SouzaGalatasaray-Fenerbahçe KriziSahtekarlık Krizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.