Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında güvenlik nedeniyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 13 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak.



İstanbul Valiliğinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, derbinin saati belli oldu. İstanbul Vali Yardımcısı Aziz Mercan başkanlığında yapılan toplantıya Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan ile yetkililer katıldı.



Toplantıda, derbinin saat 19.30'da oynanması kararlaştırıldı.



Galatasaray Kulübünün yöneticisi Alper Narman, toplantıdan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat konusunda iki kulübün fikir birliğine vardığını belirterek, "Maç, saat 19.30'da oynanacak. Daha önemlisi maç günü alınacak tedbirlerle ilgili valilik ve kulüp olarak duyurular yapacağız. Hafta içi maçları saat 20.00'de oynanıyor. Emniyet tedbiri olarak maç yarım saat öne alındı." dedi.



Maç günü kapanacak yolların krokisini açıklayacaklarını aktaran Narman, "Metroyla ilgili de netleşme olunca açıklayacağız. Otopark açık olacak. Metro kullanımıyla ilgili küçük bir detay paylaşılacak." ifadelerini kullandı.



Doğan: "Herhangi bir saat talebimiz yoktu"

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Metin Doğan, derbinin saatiyle ilgili bir talepte bulunmadıklarını dile getirdi.



Doğan, ortak kararın saat 19.30 olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe olarak herhangi bir saat talebimiz yoktu. Ortak kanı saat 19.30'du. Ülke olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Terör olayları nedeniyle ciddi güvenlik önlemleri alınıyor. Bizim Osmanlıspor maçımızda stada araçlar alınmadı. Bu bize özel bir önlem değildi. Bütün statlarda teröre karşı önlem olarak sezon sonuna kadar bu önlemler alınacak."



Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'la çekişme halinde olduklarını ifade eden Metin Doğan, "İki takım da puan kaybediyor. Temennimiz, bunu içtenlikle söylüyorum, fair-play sınırları içinde güzel bir çekişme olsun. Ülkenin zor günlerinde en azından sporda sıkıntılı süreç yaşamayalım. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.



TFF'den derbi açıklaması!



Bomba ihbarı nedeniyle TFF ve Spor Güvenlik Kurulu tarafından ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanması planlanan ancak maça saatler kala bomba ihbarı nedeniyle ertelenen Türkiye'nin ilk, dünyanın da sayılı derbileri arasında yer alan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ne zaman oynanacağı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.



TFF: PAZARTESİ AÇIKLIYORUZ



Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hangi tarihte oynanacağına hafta başında karar verecek.



Fanatik'e konuşan 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, "Pazartesi günü (28 Mart) yönetim kurulu olarak bu konuyu masaya yatıracağız. O toplantıda erteleme maçının tarihini netleştirip kamuoyu ile paylaşacağız" mesajını verdi.



GALATASARAY 28 NİSAN'DAN TAVİZ VERMİYOR!



Galatasaray Yönetimi, maçın mutlaka 28 Nisan’da oynanmasını istiyor. Özellikle de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, FBTV’de yayınlanan görüntülerde, bu maçın Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasına alınması yönünde görüş belirttiği algısı, Sarı-Kırmızılı idarecileri daha da hırslandırmış durumda. Yönetim içinde konuşulan konu; bu maçın 28 Nisan’dan başka bir tarihte oynanması durumunda, Fenerbahçe’ye karşı masa başında kaybedildiği hissiyatının ortaya çıkacak olması.



Artık duruşundan taviz vermek istemeyen Galatasaraylı idareciler, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde baskı yaparak, istedikleri kararı aldırmanın hazırlıklarını yapıyor.







Nani gidiyor mu?



Portekiz gazetelerinden Abola Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Nani'nin Premier Lig'e döneceğini yazdı.



Haberr göre Nani'nin, Premier Lig'e dönmek için 8 milyon €'luk bir bonservis ücreti opsiyonunun bulunduğu ve menajerinin gelecek sezon için Premier Lig kulüpleriyle görüşeceği iddia edildi.



Öte yandan haberde, Nani'nin menajeri Andrea Pastorello'nun Portekizli yıldızın Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığını söylediği ifadeleri yer aldı.



Ayrıca Nani için İtalyan devlerinin de talip olduğu ve yakın zamanda Fenerbahçe'ye büyük bir transfer teklifiyle geleceği belirtildi. - Fotomaç

