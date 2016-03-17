Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Pazar günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.



Dev maçta Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Esat Sancaktar'ın yapacağı, dördüncü hakem olarak Serkan Ok'un, ilave yardımcı hakemler olarak da Murat Özcan ve Burak Taşkınsoy'un görev alacağı belirtildi.



-3. derbisi-



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak maça atanan Mete Kalkavan, üçüncü kez derbide düdük çalacak.



Süper Lig kariyerine 2007-2008 sezonunda başlayan Kalkavan, üçüncü kez derbi karşılaşmasına atandı.



Mete Kalkavan 2012-2013 sezonunda Beşiktaş-Fenerbahçe ve bu sezon da Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. İki maçı da Beşiktaş 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.



Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kalkavan'ı bu sezon 12 maçta görevlendirdi. Bu müsabakaların beşini ev sahibi, üçünü de deplasman takımları kazanırken, 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.