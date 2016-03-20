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Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Saat Kaçta (Muhtemel ilk 11'ler Derbi istatistikleri)

Heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi 20 Mart akşamı yani bu akşam oynanıyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'i

Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Saat Kaçta (Muhtemel ilk 11'ler Derbi istatistikleri)

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray'ın ilk 11'i kimlerden oluşuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i kimlerden oluşuyor. Galatasaray maçı başka kanalda olacak mı. Galatasaray Fenerbahçe derbisine Fenerbahçeli taraftar alınacak mı gibi haberlerin tamamını yazımızda bulabilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta, bu akşam 20.00'da İstanbul'da derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, haftanın önemli maçında karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak dev maçı FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i
Galatasaray: Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Bilal (Donk), Podolski, Sneijder, Yasin, Umut

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan(Şener), Kjaer, Alves, H.Ali, M.Topal, Josef, Diego, Alper, Volkan Şen, Robin van Persie.

Derbide Kaç gol olur?

Türk Telekom Arena'da geride kalan 11 derbinin tamamında en az bir gol atıldı. Bu statta oynanan 11 derbide sporseverler toplam 32 gol izledi, maç başına gol ortalaması 2,9 oldu.

Galatasaray evindeki bütün derbilerde gol atarken, sadece 3'ünde kalesini gole kapattı.

Maç seyircisiz oynanacak!

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala maçın seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Türk Telekom Arena'da bugün oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleye saatler kala İl Spor Güvenlik Kurulu maçı seyircisiz oynatma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı maçın seyircisiz oynanması yönünde Galatasaray Kulübüne telkinde bulunduğu öğrenildi. Bunun üstüne saat 16:30'da stada giren taraftarlar dışarı çıkartılmaya başlandı. Galatasaray taraftarı da bu karara 'yönetim istifa' diye bağırarak tepki gösterdiler. Polis arama yapmaya devam edecek eğer güvenlik yeterli bulunursa seyircili oynanma ihtimali bulunuyor.

Neredeyse her maçta kırmızı kart var

İki takımın 33'ü lig, 6'sı Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 43 randevusunda hakemler toplam 34 kırmızı, 252 de sarı kart kullandı.

Rekabetteki son 43 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 16 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Söz konusu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves (2), Emre Belözoğlu, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Mart ayına denk gelen 52'nci derbi

İki takım mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar, 107 yıllık rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.

İki takım arasında mart ayında yapılan son maç, geçen sezon Kadıköy'deki lig randevusu oldu ve Fenerbahçe 1-0 galip geldi.
Ayrıca, mart ayındaki maçlarda en sık rastlanan skor 9 kezle 1-0 olarak dikkati çekiyor.
Taraflar arasında mart aylarında yapılan maçlarda galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde olan Galatasaray, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerinden birisini yine bu ay içinde aldı. 15 Mart 1942'de Şeref Stadı'nda yapılan İstanbul Kupası maçında rakibini 5-0 yenen Galatasaray, 107 yıllık rekabetteki en farklı skorlu galibiyetlerinden birisine imza attı.

Bu maç Aziz Yıldırım'lı 51'inci derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 51. Galatasaray maçı olacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez 15 Şubat 1998 tarihinde seçilen Yıldırım döneminde sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile 50 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 21'ini Fenerbahçe, 16'sını Galatasaray kazandı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 68 golüne, Galatasaray 60 golle yanıt verdi.

Umut Bulut 8 kere gol attı

Galatasaraylı Umut Bulut, Fenerbahçe filelerine kariyeri boyunca geçmişte farklı formalar altında resmi maçlarda 8 gol kaydetti.
Ankara'daki terör saldırısında babasını yitirerek derbi öncesi çok büyük bir acı yaşayan Umut Bulut, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere, MKE Ankaragücü'nde oynadığı dönemde 2, Trabzonspor formasıyla 4, Galatasaray'da ise 2 kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.
Bu sezon uzun süredir gole hasret futbolcu, 2012-2013 sezonu başında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında 2 gol atarak, takımının 3-2'lik skorla kupayı müzesine götürmesinde başrolü oynadı.
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