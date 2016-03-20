Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Saat Kaçta (Muhtemel ilk 11'ler Derbi istatistikleri)

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray'ın ilk 11'i kimlerden oluşuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i kimlerden oluşuyor. Galatasaray maçı başka kanalda olacak mı. Galatasaray Fenerbahçe derbisine Fenerbahçeli taraftar alınacak mı gibi haberlerin tamamını yazımızda bulabilirsiniz.
Daha fazla Galatasaray haberi için tıklayın
Daha fazla Fenerbahçe haberi için tıklayın
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta, bu akşam 20.00'da İstanbul'da derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, haftanın önemli maçında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan(Şener), Kjaer, Alves, H.Ali, M.Topal, Josef, Diego, Alper, Volkan Şen, Robin van Persie.
Türk Telekom Arena'da geride kalan 11 derbinin tamamında en az bir gol atıldı. Bu statta oynanan 11 derbide sporseverler toplam 32 gol izledi, maç başına gol ortalaması 2,9 oldu.
Galatasaray evindeki bütün derbilerde gol atarken, sadece 3'ünde kalesini gole kapattı.
Maç seyircisiz oynanacak!
İki takımın 33'ü lig, 6'sı Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 43 randevusunda hakemler toplam 34 kırmızı, 252 de sarı kart kullandı.
Rekabetteki son 43 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 16 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Mart ayına denk gelen 52'nci derbi
İki takım mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar, 107 yıllık rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.
İki takım arasında mart ayında yapılan son maç, geçen sezon Kadıköy'deki lig randevusu oldu ve Fenerbahçe 1-0 galip geldi.
Bu maç Aziz Yıldırım'lı 51'inci derbi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 51. Galatasaray maçı olacak.
Umut Bulut 8 kere gol attı
Galatasaraylı Umut Bulut, Fenerbahçe filelerine kariyeri boyunca geçmişte farklı formalar altında resmi maçlarda 8 gol kaydetti.
Ankara'daki terör saldırısında babasını yitirerek derbi öncesi çok büyük bir acı yaşayan Umut Bulut, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere, MKE Ankaragücü'nde oynadığı dönemde 2, Trabzonspor formasıyla 4, Galatasaray'da ise 2 kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.