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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi ertelendi! Son dakika!

Terör eylemleri sebebi ile Galatasaray Fenerbahçe derbisi valilik kararı gereği ertelendi.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi ertelendi! Son dakika!

 Yaşanan terör olayları Galatasaray Fenerbahçe derbisini de etkiledi. İlk önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereğince Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Derbisi seyircisiz gerçekleştirilecekti. Fakat daha sonra valilikten yapılan açıklamaya göre maç ertelendi!

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği, "20 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe futbol müsabakası alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerinde talep ve mutabakatı doğrultusunda ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

Derbi istatistikleri

SON 4 SEZONDA EV SAHİPLERİ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 4 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 2-0, geçen sezon 1-0  galip geldi. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki derbi 1-1 bitti.

ARENA'DA GOL EKSİK OLMUYOR

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'da yapılan hiçbir derbi golsüz sonuçlanmadı.
Galatasaray, yeni stadında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'de 11 kez karşılaştı. Bu maçlardan 8'ini kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 kez yenildi, birinde ise berabere kaldı.

Türk Telekom Arena'daki derbilerde toplam 20 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 12 gol gördü. Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan 6 derbide ev sahibi ekip 4, Fenerbahçe 2 galibiyet aldı. Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde ise ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 6 derbiyi de kazanmayı bildi.

DERBİLERİN GOL ORTALAMASI 2,9

Türk Telekom Arena'da geride kalan 11 derbinin tamamında en az bir gol atıldı. Bu statta oynanan 11 derbide sporseverler toplam 32 gol izledi, maç başına gol ortalaması 2,9 oldu. Galatasaray evindeki bütün derbilerde gol atarken, sadece 3'ünde kalesini gole kapattı.

SON 43 MAÇTA 34 KIRMIZI KART

İki takımın 33'ü lig, 6'sı Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 43 randevusunda hakemler toplam 34 kırmızı, 252 de sarı kart kullandı.

Rekabetteki son 43 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 16 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves (2), Emre Belözoğlu, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

MART AYINDA 52. DERBİ

İki takım mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar, 107 yıllık rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.

İki takım arasında mart ayında yapılan son maç, geçen sezon Kadıköy'deki lig randevusu oldu ve Fenerbahçe 1-0 galip geldi.
Ayrıca, mart ayındaki maçlarda en sık rastlanan skor 9 kezle 1-0 olarak dikkati çekiyor.

Taraflar arasında mart aylarında yapılan maçlarda galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde olan Galatasaray, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerinden birisini yine bu ay içinde aldı. 15 Mart 1942'de Şeref Stadı'nda yapılan İstanbul Kupası maçında rakibini 5-0 yenen Galatasaray, 107 yıllık rekabetteki en farklı skorlu galibiyetlerinden birisine imza attı.

REKABETTE GOL ATANLAR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, iki takımın bu sezon kadrolarda bulunan futbolcular içinde 9'u rekabette gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da Selçuk İnan (3), Wesley Sneijder (3), Hakan Kadir Balta (2), Umut Bulut (2) ve Olcan Adın, Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Diego Ribas derbide gol attı.

HEYECANI İKİ TAKIMDA YAŞAYANLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray bu sezonki kadrolarında bulunan 3 futbolcu, her iki takımda da oynadı.
Fenerbahçeli Mehmet Topal ve Caner Erkin daha önce Galatasaray'da, Galatasaraylı Olcan Adın ise önceki yıllarda Fenerbahçe'de forma giydi.

AZİZ YILDIRIM'IN 51. DERBİSİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 51. Galatasaray maçı olacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez 15 Şubat 1998 tarihinde seçilen Yıldırım döneminde sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile 50 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 21'ini Fenerbahçe, 16'sını Galatasaray kazandı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 68 golüne, Galatasaray 60 golle yanıt verdi.

UMUT BULUT'UN FENERBAHÇE'YE 8 GOLÜ VAR

Galatasaraylı Umut Bulut, Fenerbahçe filelerine kariyeri boyunca geçmişte farklı formalar altında resmi maçlarda 8 gol kaydetti.
Ankara'daki terör saldırısında babasını yitirerek derbi öncesi çok büyük bir acı yaşayan Umut Bulut, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere, MKE Ankaragücü'nde oynadığı dönemde 2, Trabzonspor formasıyla 4, Galatasaray'da ise 2 kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.
Bu sezon uzun süredir gole hasret futbolcu, 2012-2013 sezonu başında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında 2 gol atarak, takımının 3-2'lik skorla kupayı müzesine götürmesinde başrolü oynadı.





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