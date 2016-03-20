Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi ertelendi! Son dakika!

Yaşanan terör olayları Galatasaray Fenerbahçe derbisini de etkiledi. İlk önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereğince Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Derbisi seyircisiz gerçekleştirilecekti. Fakat daha sonra valilikten yapılan açıklamaya göre maç ertelendi!



Valilikten yapılan açıklama şöyle:





İstanbul Valiliği, "20 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe futbol müsabakası alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerinde talep ve mutabakatı doğrultusunda ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.