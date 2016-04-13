Galatasaray Fenerbahçe derbi günü geldi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24. haftada oynanması gereken fakat güvenlik nedeniyle önce seyircisiz oynanmasına daha sonra da iptal edilmesine karar verilen derbi maçı 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı 19.30′da Türk Telekom Arena Stadı’nda oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisini Lig TV’den aşağıdaki verdiğimiz link üzerinde tek maç satın alarak şifresiz canlı izleyebilirsiniz.







RAKAMLARLA GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇLARI



Galatasaray ile Fenerbahçe, 13 Nisan’da Süper Lig’de birbirleriyle 118. randevuya çıkacaklar. Daha önce oynanan 117 maçta Galatasaray 33, Fenerbahçe 48 kez galip gelirken, 36 maç ise berabere bitti.



Süper Lig’de oynanacak bu derbide Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam etmek isterken, Galatasaray ise kötü gidişe son vermek istiyor.







GALATASARAY ARENA’DA ÜSTÜN



Türk Telekom Arena’da Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü gözüküyor. Arena’da oynanan son 6 derbide sarı kırmızılı takımın 4 galibiyeti, sarı lacivertli takımın ise 2 galibiyeti bulunuyor. Ayrıca oynanan bu 6 maçın 5’inde takımlar karşılıklı gol bulmayı başardılar.



GALATASARAY’IN YILDIZI FENERBAHÇE DERBİLERİNİ SEVİYOR



Galatasaray’ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, Arena’da oynadığı iki Fenerbahçe derbisinde üç gol atmayı başarırken, 1 kez de asist yaptı.







HASAN ALİ KALDIRIM TÜRK TELEKOM ARENA’DA DİKKAT ÇEKİYOR



Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Sarı lacivertli formayla Galatasaray’a karşı oynadığı üç lig maçında bir gol atıp bir de asist yapmayı başardı. Kaldırım, asist ve golü Arena’daki maçlarda kaydetti.



FENERBAHÇE 5, GALATASARAY 3 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son iki derbi kırmızı kartsız geçti. Fakat öncesinde oynanan altı maçın beşinde en az bir kırmızı kart çıktı. Bu kırmızı kartlardan Fenerbahçe 5, Galatasaray 3 kez nasibini aldı.







GALATASARAY DERBİLERDE 1 PUAN ÇIKARABİLDİ



Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı iki maçtan sadece bir puan çıkartabildi.



FENERBAHÇE DEPLASMAN DERBİLERİNDE KAYIP



Fenerbahçe, 2011/12 sezonundan bu yana deplasmanlarda oynadığı 11 derbinin 7’sini kaybetti. Bu maçlarda sadece 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.







GALATASARAY İLK KEZ FAVORİ ÇIKMIYOR



Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de 2011 yılından bu yana ilk kez ev sahibi olduğu karşılaşmalarda favori olarak sahaya çıkmayacak.



2012’DEN BU YANA DERBİ KAYBETMİYOR



Galatasaray, 22 Nisan 2012’den bu yana Türk Telekom Arena’da derbi kaybetmezken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı 7 maçın 6’sını kazanmayı başardı.



SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE DEPLASMANDA KOLAY YENİLMİYOR



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de son 9 deplasman maçının sadece birini kaybetti. Bu maçlarda 6 galibiyet 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



Galatasaraylı yıldız derbide yok!



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkaracağı ilk 11'i belirlemeye çalışıyor. Sakatlıkları geçen oyuncuların fiziksel durumları, Hollandalı teknik adamın tercihleri konusunda belirleyici olacak. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Chedjou, derbide takımdaki yerini alamayacak.



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Son 5 maçta 3 puana hasret Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Sabri Sarıoğlu derbi öncesinde takımla çalışabilecek duruma geldi. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink bu üç oyuncu hakkında kararını son antrenmanda verecek.



Muslera'nın önünde Sabri, Semih, Denayer ve Olcan dörtlüsünü düşünen Hollandalı çalıştırıcı, Hakan Balta'yı da önemli bir alternatif olarak maça hazırlıyor. Sarı kart cezalısı Carole derbide forma giyemeyecek.



Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Chedjou'nun ise Fenerbahçe maçına yetişemeyeceği belirtildi. Kamerunlu oyuncunun tedavisinin tüm hızıyla sürdüğü ancak derbide forma giyebilecek düzeye gelemeyeceği ifade edildi. Sarı kırmızılılarda Selçuk'un son durumuna göre orta saha Selçuk, Emre Çolak ve Bilal üçlüsünden oluşacak. Hücumda Sneijder, Yasin ve Podolski'ye görev vermeyi planlayan Riekerink, maçın gidişatına göre Umut Bulut'u da oyuna dahil etmeyi düşünüyor.









Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!



Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Dünya derbisi olarak adlandırılan maç için nefesler tutuldu. Derbide iddaa, Beşiktaş'la zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi Galatasaray karşısında favori gösterdi. Fenerbahçe, iddaa oranlarında 7 maç sonra TT Arena'da favori oldu.



Bu sezon şampiyonluk hedefinden uzak kalan ve hedefini ilk 4'e girmek olarak belirleyen Galatasaray'ın kendi sahasında oynamasına karşın galibiyetine2.80'lik oran verilirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 1.90 olarak belirlendi.



Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde maçın berabere bitmesinin oranı ise 3.10 olarak açıklandı.



İŞTE DERBİNİN İDDAA ORANLARI:



Galatasaray galibiyeti: 2.80

Fenerbahçe galibiyeti: 1.90

Beraberlik: 3.10



