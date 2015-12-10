Galatasaray Felipe Melo'nun Yerini Sebastian Rode ile Doldurmak İstiyor

MELO'NUN YERİNE RODE

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Felipe Melo İnter'e gidince orta sahada takımın yükünü çekecek oyuncu krizine giren Galatasaray'da harıl harıl ön libero aranıyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin, "Takımın en büyük sıkıntısı orta alanda ve forvette. Önceliğimiz ise orta saha. Bana acilen Fabian Ernst tipi bir ön libero lazım" şeklinde verdiği rapor ise transferi kaçınılmaz kıldı. (Ernst, Beşiktaş'ı 2008-09 sezonunda şampiyon yapan Denizli'nin orta alandaki en kilit isimlerinden biriydi.) Devre arasında yapılması düşünülen bu operasyona yönelik bir süredir araştırma halinde olan sarıkırmızılı yönetimin önüne, Bayern Münih'te çok az forma şansı bulan Sebastian Rode ismi geldi.

KİRALIK TEKLİFİ

Transfere aracılık yapan menajerler, bonservisi 8-10 milyon euro civarında olan, Schalke ve Leverkusen'in de markaja aldığı 25 yaşındaki Alman yıldızı kiralık getirebilecekleri bilgisini G.Saraylı yetkililerle paylaştılar.

DENİZLİ, ONAY VERDİ

Bu flaş bilgi, Denizli'ye de iletildi. "Süper olur" diyen tecrübeli hoca, diğer alternatiflerin üstünü çizip, Rode'yi istedi. Bayern'de Vidal, Alonso, Martinez, Thiago, Kimmich ile rekabetinde şans bulmakta zorlanan Rode'yi ikna için Podolski de devreye sokulacak.

TOP ÇALMA USTASI

Bayern'in, Beşiktaş'ın da daha önce yokladığı panzere gelen teklifleri şimdiden incelemeye aldığı belirtiliyor. Tam bir top çalma ustası olan, enerji santrali gibi çalışan Rode'yi Bayern bonservis ücreti ödemeden almıştı.