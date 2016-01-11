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Galatasaray eski Trabzonsporlu Carl Medjani ile anlaştı

Özellikle defans hattında bu sezon zor zamanlar geçiren Galatasaray Trabzonspor'dan ayrılan Cezayirli futbolcu Carl Medjani ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray eski Trabzonsporlu Carl Medjani ile anlaştı

 Haber7 Spor Servisi



Jem Karacan ile Jose Rodriguez'i yetersiz bulan Mustafa Denizli, orta saha ve stoper bölgesinde Donk'a alternatif olabilecek bir futbolcu isteyince Galatasaray yönetimi bonservisi elinde olan Medjani'ye teklif sundu. Mustafa Denizli'nin Medjani transferine onay verdiği imzaların bir an önce atılması için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.



2 yıllık teklifi kabul etti



İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde alacaklarını öne sürerek takımdan ayrılan Carl Medjani ile bir süredir görüşme halinde olan Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için gün sayıyor. Medjani'nin menajerine 2 yıllık teklif sunan Galatasaray, olumlu yanıt aldı ve milli futbolcuyu imza için İstanbul'a davet etti.



Menajeri İstanbul'a geliyor



Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yakan Medjani'nin menajeri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı ekiple son detayları konuşacak. Ufak pürüzlerin de giderilmesi halinde Medjani, Galatasaray ile 2 yıllık bir anlaşmaya imza atacak.

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Carl MedjaniCezayir
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