Galatasaray Emre Güral'ı transfer etti! Emre Güral kimdir

Galatasaray Emre Güral için bonservis ödemeyecek



Emre Güral ile forvetteki eksikliğini gidermek isteyen yönetim, golcü futbolcuyla her konuda anlaştı. Mali sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılıların bu transferde hesaba kattığı bir başka kriterde, 27 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olması.

Futbolla Almanya'da tanıştı



Almanya doğumlu olan Emre Güral'ı, Türkiye'ye ilk kez İzmir ekibi Bucaspor getirmişti. Daha sonra 600 bin euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan genç futbolcu, burada adını duyurmuştu.Geçtiğimiz yıl yaz aylarında da Galatasaray ile adı anılan Emre, transferin küçük pürüzler nedeniyle gerçekleşmemesi sonrası Eskişehir'in yolunu tutmuştu.

Florya'da ev bile tuttu



“Herkese merhabalar. Bugünden itibaren tek taraflı olarak sözleşmemi fes etmiş bulunmaktayım. Maalesef bu sezon bana verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ben ona rağmen tüm gücümle katkı sağlamaya çalıştım, küsmedim etmedim. Yaklaşık 1 ay önce federasyona başvurdum. Beni bu 1 ay içinde ne yönetimden nede klüpten kimse aramadı. Kimse danışmadı, kimse uzlaşmak için yaklaşmadı. Dün ödeme için federasyonun belirlediği ödeme gününün son günüydü beni hiç arayıp sormadılar ve ödeme yapmadılar. Ben buna rağmen klübe gittim ve konuştum. Uzlaşmak istediğimi belirttim ama yine de olumlu bir cevap alamadım. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve şehirdeki taraftarlar için üzgünüm. Ben uzlaşmaya çalıştım ama teklifimi kabul etmediler. Benim de bir ailem, 2 çocuğum var. Aylardır sıkıntı çekiyoruz fakat ben takıma katkı sağlamaya çalıştım.





Emre Güral kimdir?



Yeni sezonun ilk transferini Galatasaray, transfer gününün açılmasına 2 gün kala yaptı. Sarı-kırmızılılar Eskişehirspor ile sözleşmesini dün fesh eden Emre Güral ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Emre Güral kimdir?

Almanya'nın Offenbach kentinde bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak 5 Nisan 1989'da dünyaya gelen Emre Güral, Eintracht Frankfurt altyapısında futbola başladı. Daha sonra Greuther Fürth altyapılasında oynadı ve Jahn Regensburg'ta profesyonel sözleşmeye imza attı. Burada geçirdiği 3 yılın ardından Elversberg'e transfer oldu ve buradaki 2 yılın ardından Türkiye'ye Bucaspor'a transfer oldu.

Bucaspor'daki başarılı performansıyla Trabzonspor'un dikkatini çeken Emre, bordo-mavili forma altında geçirdiği iki sezonun ardından Vahid Halilhodzic tarafından kadro dışı bırakıldı ve Eskişehirspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla etkisiz bir futbol sergileyen Emre Güral, bu sezon ise takımının kötü durumuna rağmen etkileyici performansıyla göz doldurdu.

Emre Güral Türkiye A2 Milli Takımı'nda forma giydi. 7 kez forma şansı bulan genç yıldız adayı 2 gol kaydetti.

Emre Güral nasıl bir futbolcu

Klasik sntrafor olmayan Emre Güral daha çok yüzü kaleye dönük oynamayı seviyor. Özellikle uzaktan şutlarıyla etkili olan Emre, ceza sahası dışından attığı klas gollerle tanınıyor. Özellike bu sezon forvet hattında sıkıntı çeken Galatasaray için iyi bir altenatif olacaktı. Artık olgunluk çağına adım atan Emre, son birkaç yıldır istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Eğer sarı-kırmızılı frma altında istikrar yakalarsa beklenenden fazla katkı yapar. Herşeye rağmen en üst performansımı göstermeye çalıştım tutulmayan sözlere rağmen. Son 5 maçta takıma kümede kalması için hocamızın şans verdiği zamanlar en iyi şekilde mücadele ettim. Şimdi de kalan maçlarda yardımcı olmak istiyordum ama hiçkimse beni aramadı ve çözüm aramadılar. Başkan veya yöneticiler aramadı. Bu yüzden bana sözleşmeyi fes etmekten başka çare kalmadı. Böyle bir şeyin doğumgünümde olması da ayrı bir üzücü. Bana bu zamana kadar destek olan başta Eskişehirspor taraftarı, hocalarım ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben böyle bir şeyin olmaması için mücadele verdim fakat mecbur kaldım. Herkesin hakkını helal etmesini temenni ediyorum. Naçizane hakkım var ise hepsi helal olsun. Eskişehir’i ve Eskişehirspor’u asla unutmayacağım.”

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası hücumda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte yıldız golcüye imza attırılacak. Aslan, sol ayağı ile attığı etkili şutlar ve şık golleri ile bilinen 187 cm boyundaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme yapacak. 2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyecek olan Emre Güral, yeni sezon için Florya'da oturacağı evi bile tuttu.Emre 3 gün önce açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: