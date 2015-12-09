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Galatasaray Derbi Hazırlıklarına 3 Eksikle Başladı
Galatasaray dün gece oynadığı Astana karşılaşmasında zorlansada tek puanı tek golle alarak Avrupa kupalarına katılmasını bilmişti, 14 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacakları derbi karşılaşmasının hazırlıklarına 3 eksik ile başladı
09 Aralık 2015 Çarşamba 16:08
Galatasaray dün gece oynadığı Astana karşılaşmasında zorlansada tek puanı tek golle alarak Avrupa kupalarına katılmasını bilmişti, 14 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacakları derbi karşılaşmasının hazırlıklarına 3 eksik ile başladı
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara, koordinasyon, kuvvet çalışması ve dayanıklılık koşuları uygulandığı kaydedildi.
Astana maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların, günü izinli olarak geçirdiği bildirildi.
Antrenmanda tedavisi tamamlanan Lionel Carole ve Hamit Altıntop'un kondisyoner eşliğinde çalıştıkları, Jason Denayer'in ise fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı bildirildi.
Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayBeşiktaşDerbiAstana
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