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Galatasaray Deplasmanda Gülmek İstiyor

Super Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray 17. haftada Kayserispor deplasmanında 3 puan arayan sarı kırmızılı ekipte moraller yerinde

Galatasaray Deplasmanda Gülmek İstiyor
 Super Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray 17. haftada Kayserispor deplasmanında 3 puan arayan sarı kırmızılı ekipte moraller yerinde
Süper Lig'de istikrarsız bir grafik çizerek zirve yarışının gerisinde kalan Galatasaray'ın, son dönemdeki deplasman performansı beklentilerin çok altında kaldı. Kayserispor'a karşı rakip sahada yarın ilk yarının son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın, geride kalan 4 deplasman maçından galibiyet çıkaramaması dikkati çekti.

Son deplasman galibiyetini 7. haftada Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek elde eden Galatasaray, ardından rakip sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinin de yer aldığı 4 müsabakaya çıkarken, hiç galip gelemedi.

Son 4 maçta 10 puan bıraktı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ın 9, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisinde yer alan Galatasaray'ın, son 4 deplasman karşılaşmasındaki puan kaybı 10 oldu.

Ligin 7. haftası sonunda 14 puanla, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, deplasman müsabakalarında üst üste yaşadığı kayıplar ile zirvenin 9 puan gerisine düştü.

Galatasaray, 7. haftada Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından oynadığı 4 deplasman maçında 2 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de beraberliğe razı oldu.

Sarı-kırmızılı takımın son 4 deplasman karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Rakip Skor 9. Fenerbahçe 1 - 1 11. Çaykur Rizespor 3 - 4 13. Kasımpaşa 2 - 2 15 Beşiktaş 1 - 2
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