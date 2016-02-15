Galatasaray defansı Fernando Muslera'nın da başını yaktı!

Geçen sezon kazanılan üç kupada ve 4. yıldızda büyük pay sahibi olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezonun geride kalan bölümünde ise takımın kötü gidişine çare olamadı. Sarı-kırmızılı ekipte 5. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 21 karşılaşmada 29 golü kalesinde gördü, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 10 gol yedi. Mersin İdman Yurdu maçı öncesine kadar 21 haftada yaptığı 76 kurtarışla bu alanda ligin zirvesinde yer alan Muslera, buna rağmen özellikle defans hataları ve takım savunmasındaki yetersizlikler nedeniyle sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.





DEĞERİ 15 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ

AMK gazetesinin haberine göre; tarihinin en kötü ikinci sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ligde ve Avrupa'daki tüm maçlarda görev yapmasına rağmen hem zirve yarışının bir hayli gerisinde kaldı hem de Avrupa defterini erken kapattı. Geçen sezon Süper Lig'de 'Yılın Futbolcusu' seçilen Uruguaylı, bu sezon kurtarışlarına devam etse de artan rakip ataklar karşısında çaresiz kalıyor. Savunması kadar oldukça kötü bir dönem geçiren 29 yaşındaki kalecinin transfer piyasası değeri, resmi maçlarda şimdiden yediği toplam 41 gol nedeniyle sezon başından bu yana 17 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya düştü.