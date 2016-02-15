Galatasaray defansı Fernando Muslera'nın da başını yaktı!

Geçen sezon kazanılan üç kupada ve 4. yıldızda büyük pay sahibi olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezonun geride kalan bölümünde ise takımın kötü gidişine çare olamadı. Sarı-kırmızılı ekipte 5. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 21 karşılaşmada 29 golü kalesinde gördü, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 10 gol yedi. Mersin İdman Yurdu maçı öncesine kadar 21 haftada yaptığı 76 kurtarışla bu alanda ligin zirvesinde yer alan Muslera, buna rağmen özellikle defans hataları ve takım savunmasındaki yetersizlikler nedeniyle sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.
Geçen sezon kazanılan üç kupada ve 4. yıldızda büyük pay sahibi olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezonun geride kalan bölümünde ise takımın kötü gidişine çare olamadı. Sarı-kırmızılı ekipte 5. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 21 karşılaşmada 29 golü kalesinde gördü, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 10 gol yedi. Mersin İdman Yurdu maçı öncesine kadar 21 haftada yaptığı 76 kurtarışla bu alanda ligin zirvesinde yer alan Muslera, buna rağmen özellikle defans hataları ve takım savunmasındaki yetersizlikler nedeniyle sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.