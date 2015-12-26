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Galatasaray'dan Van Rhijn ve Van der Wiel Harekatı

Galatasaray'da transfer harekatı hızlı başladı, Hollandalı futbolculara yönelen sarı kırmızılı yönetim ilk olarak Sabri Sarıoğlu'nun bulunduğu sağ bek bölgesine oyuncu bulmak

Galatasaray'dan Van Rhijn ve Van der Wiel Harekatı
 Galatasaray'da transfer harekatı hızlı başladı, Hollandalı futbolculara yönelen sarı kırmızılı yönetim ilk olarak Sabri Sarıoğlu'nun bulunduğu sağ bek bölgesine oyuncu bulmak
Galatasaray devre arasında transfer harekatına başlıyor. İlk iş olarak Sabri'nin bölgesine takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar iki Hollandalı aday belirlediler. Biri PSG'li Van der Wiel, diğeri ise Ajax'tan Van Rhijn...

SABRİ'NİN YERİNE İKİ HOLLANDALI

Teknik Direktör Denizli'nin ilk adayının Van der Wiel olduğu öğrenilirken, Hollandalı oyuncu Fransız kulübünden yılda 4 milyon Euro kazanıyor. Ancak formasını Serge Aurier'e kaptıran Van Der Wiel PSG'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Wiel'in kiralanması da gündemde. Galatasaray'ın listeszindeki bir diğer isim ise Van Rhijn... Ajax'ın 2.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği Rhijn Cimbom'a sıcak bakıyor.

SABRİ'NİN YENİ ADRESİ BURSA OLACAK

Sneijder'ın Galatasaray'da oynaması nedeniyle Sarı-Kırmızılı takıma gelmeyi çok isteyen Ajax'lı oyuncunun maliyeti Wiel'e göre daha düşük. Galatasaray Yönetimi'nin hem Fransa hem de Hollanda'da çok gizli bir çalışma yürüttüğü belirlendi. Wiel'e Manchester United'ın da talip olduğu iddia edilirken, kesin durumun 1 hafta içinde netlik kazanacağı ifade edildi. Sabri'nin ise Bursa'ya transferi kesinleşmek üzere.

VAN RHIJN KİMDİR ?

2011'den bu yana Ajax forması giyen 24 yaşındaki Ricardo van Rhijn, sağ kanattan hücum bindirmeleriyle de dikkat çekiyor. Rhijn Denizli'nin sistemine uygun bir isim olarak gösteriliyor.
VAN DER WIEL KİMDİR ?

Bu sezon Fransa Ligi'nde 7 maça çıkan Hollandalı yıldız Van der Wiel, 2 gol kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 3, Fransa Kupası'nda ise 1 kez oynadı.
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