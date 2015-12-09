Galatasaray'dan Tahkime Son Dakika Başvurusu

Galatasaray Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe maçıyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) verdiği hükmen mağlubiyet cezasına ilişkin Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün 11 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinin gelecek hafta içinde kurul tarafından görüşülmesi planlanıyor.

TBF, 28 Kasım’da oynanan maçta Galatasaray’ın sahada mevzuata aykırı takım kadrosu ile yer aldığını ve bu nedenle de hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.