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Galatasaray'dan Tahkime Son Dakika Başvurusu

Hükmen mağlup sayıldıkları maçın ardından Galatasaray Spor Kulübü tahkime başvurarak cezanın iptal edilmesini isteyecek

Galatasaray'dan Tahkime Son Dakika Başvurusu
 Hükmen mağlup sayıldıkları maçın ardından Galatasaray Spor Kulübü tahkime başvurarak cezanın iptal edilmesini isteyecek
Galatasaray Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe maçıyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) verdiği hükmen mağlubiyet cezasına ilişkin Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün 11 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinin gelecek hafta içinde kurul tarafından görüşülmesi planlanıyor.

TBF, 28 Kasım’da oynanan maçta Galatasaray’ın sahada mevzuata aykırı takım kadrosu ile yer aldığını ve bu nedenle de hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.
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