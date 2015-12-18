Galatasaray'dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Mevlüt Değil!

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin yönetimden devre arasında golcü alınmasını istediği biliniyordu.



Sarı-Kırmızılılar başarılı çalıştırıcının bu isteğini bomba bir ismi kadrosuna katarak yerine getirmeyi planlıyor. Sır gibi saklanan bu ismin Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen’de forma giyen Alman futbolcu Stefan Kiessling olduğu öğrenildi.



GROOSKREUTZ ETKİSİ



Deneyimli çalıştırıcının takımda çok görmek istediği 31 yaşındaki golcü oyuncu Galatasaray'ın sunduğu tüm şartlara olumlu baktı. Ancak futbol kariyeri boyunca Almanya'dan dışarı çıkmayan Kiessling yurtdışında çalışmak istemediğini belirterek teklife şimdilik sıcak bakmadığını Sarı-Kırmızılı yönetime iletti. Bu sezon Galatasaray'ın Alman futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yaşadığı sorunlar da Kiessling'in bu kararı almasında etkili oldu. Ancak yönetim 2017 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan oyuncu için görüşmelere devam edecek.