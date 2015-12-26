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Galatasaray'dan servet teklifini mecburen reddecek!
Çin temsilcisi Shanghai Kulübü Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz'ı uzun süredir izliyor ve takımına katmak için herşeyi yapıyor, Burak Yılmaz'ın bu transferden uzak durması nedeniyle sarı kırmızılı ekip gelen 8 Milyon Euro'luk teklife hayır demek zorunda kalacak
26 Aralık 2015 Cumartesi 10:54
Çin temsilcisi Shanghai Kulübü Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz'ı uzun süredir izliyor ve takımına katmak için herşeyi yapıyor, Burak Yılmaz'ın bu transferden uzak durması nedeniyle sarı kırmızılı ekip gelen 8 Milyon Euro'luk teklife hayır demek zorunda kalacak
VE o teklif geldi... Burak Yılmaz'ı takip eden ve başarılı golcüye yıllık 5 milyon Euro teklif eden Çin'in Shanghai Greenland Shenhua Kulübü, Galatasaray'a da resmi teklifini yaptı. Çin Kulübü, Burak Yılmaz'ın bonservisi için 8 milyon Euroluk teklif ile sarı kırmızılıların kapısını çaldı.
"HAYIR" DENECEK
Ancak Burak Yılmaz'ın kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyip Çin'den gelen bu talebe olumsuz yanıt vermesi nedeniyle Galatasaray gelen bu resmi teklife mecburen "Hayır" diyecek.
SiVAS'A YETiŞECEK
Öte yandan, sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle tedavi gören Burak, 15 gün boyunca topla antrenman yapmayacak. Bu kez adale sakatlığı tam geçmeden sahaya çıkmaması kararı verilen oyuncunun ligin 2. yarısındaki Sivasspor maçına yetişeceği belirtildi.
(Kaynak: Hürriyet)
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayBurak Yılmaz
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