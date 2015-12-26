Galatasaray'dan servet teklifini mecburen reddecek!

VE o teklif geldi... Burak Yılmaz'ı takip eden ve başarılı golcüye yıllık 5 milyon Euro teklif eden Çin'in Shanghai Greenland Shenhua Kulübü, Galatasaray'a da resmi teklifini yaptı. Çin Kulübü, Burak Yılmaz'ın bonservisi için 8 milyon Euroluk teklif ile sarı kırmızılıların kapısını çaldı.

"HAYIR" DENECEK

Ancak Burak Yılmaz'ın kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyip Çin'den gelen bu talebe olumsuz yanıt vermesi nedeniyle Galatasaray gelen bu resmi teklife mecburen "Hayır" diyecek.

SiVAS'A YETiŞECEK

Öte yandan, sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle tedavi gören Burak, 15 gün boyunca topla antrenman yapmayacak. Bu kez adale sakatlığı tam geçmeden sahaya çıkmaması kararı verilen oyuncunun ligin 2. yarısındaki Sivasspor maçına yetişeceği belirtildi.

(Kaynak: Hürriyet)