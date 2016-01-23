Galatasaray'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic'in yakın takibindeki Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"GİDENLER VE GELENLER OLACAK"

Transfer yapmamızda bir sakınca yok. 1-2 oyuncumuz ayrılacak. O maddi imkanı kullanarak yeni oyuncu almak istiyoruz. Transfer için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor

"BURAK YILMAZ'I İSTİYORLAR"

Burak Yılmaz için talep var. Görüşmelerde yetkili arkadaşlar devrede... Olur olmaz bilmiyorum ama West Ham'ın bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim.

Kaynak : Aspor