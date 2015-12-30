Galatasaray'dan Jonathan Calleri Atağı!

Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Jonathan Calleri için Valencia kulübü ile yarış içinde olduğu iddia ediliyor





Golcü arayışındaki Galatasaray'ın Boca Juniors'ın 22 yaşındaki yıldızı Jonathan Calleri için Valencia'yla çekiştiği öne sürüldü.

53 MAÇTA 21 GOL 11 ASİST

Devre arasında forvet hattına da takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. Ole gazetesi, sarı-kırmızılı takımın, Valencia ile birlikte Boca Juniors'un genç golcüsü Jonathan Calleri için teklif yaptığını yazdı. Ole, Boca kaynaklarına dayandırdığı haberinde 22 yaşındaki Calleri'nin Avrupa'ya açılmaya hazırlandığını belirtti. 2017'ye kadar sözleşmesi olan Jonathan Calleri, 2015'te 53 maçta, 21 gol kaydederken 11 de asist gerçekleştirdi.

SAĞ KANATTA DA OYNUYOR

1.75 boyundaki oyuncu, forvet arkası ve sağ açık olarak da görev yapabiliyor. Carlos Tevez'in transferinden önce 10 numaralı formayı giyen Calleri (Boca'da Maradona'nın giydiği 10 numara çok değerli) Denizli'nin 'genç oyuncu' kriterine de uyuyor.

(Kaynak: Fotomaç)