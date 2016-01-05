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Galatasaray'dan İspanya Çıkarması Transfer Bombaları Patlayabilir

Transferde taraftarını mutlu etmek ve başarı odaklı bir takım kurmak isteyen Galatasaray Atletico Madrid'in 3 futbolcusuna kanca attı

Galatasaray'dan İspanya Çıkarması Transfer Bombaları Patlayabilir

 Madrid ekibinin Rayo Vallecano ile oynadığı maçı izleyen sarı-kırmızılılar, ilk planda kanat oyuncusu Oliver Torres için harekete geçti. Kadro istikrarı yakalamayan oyuncu ile birlikte Saul ve Carrosco’nun da kiralanması için girişimde bulunuldu.



Galatasaray transferde gözünü Atletico Madrid’e çevirdi. Ara transfer için Ryan Donk’la anlaşan Cim Bom, daha sonra da ağırlıklı olarak Hollanda, Belçika ve Fransa pazarına yönelmişti.

Aslan; Ricardo Van Rhijn, Oussama Tannane, Ciro Immobile, Wan Der Wiel, Kevin Diks gibi isimler için temaslarda bulunmuştu. Ancak teknik direktör Mustafa Denizli’nin transfer listesini revize etmesi sonrasında yeni isimler ortaya çıktı. Geçen hafta İspanya’ya çıkarma yapan genel sekreter Fatih İşbecer, idari menajer Cenk Ergün ve Sportif AŞ üyesi Mehmet Özbek’in, Atletico Madrid’in Rayo Vallecano ile deplasmanda oynadığı maçı mercek altına aldıkları ve daha sonra İspanyol kulübünün yetkilileriyle transfer için görüştükleri belirlendi.



Galatasaray’ın ilk planda kanat oyuncusu Olivier Torres’in işini bitirmeye çalıştığı ifade edildi. Orta sahada ofans oynayan ve ayrıca her iki kanatta da etkili olabilen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Porto’da kiralık olarak oynamış ve sezon başında geri dönmüştü. Teknik direktör Mustafa Denizli’nin, İspanya futbolunun yükselen yıldızını kadrosunda görmek istediği ve ondan gelecek habere göre Tannane’yi beklettiği öğrenildi.



Üçü 39 milyon euro



Galatasaray’ın, Olivier Torres dışında yine Atletico Madrid’te forma giyen Saul ve Yannick Carrasco’yla ilgilendiği ifade edildi. Orta sahada oynayan 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Saul sol ayaklı; ön libero sol kanatta görev yapabiliyor. 1.81 boyundaki futbolcu, Rayo Vallecano’da kiralık olarak oynamıştı. 22 yaşındaki Belçikalı Yannick Carrasco da sol kanatta görev yapıyor.



Galatasaray’ın gözüne kestirdiği üç genç yeteneğin piyasa değeri Olivier Torres (14), Carrasco (15), Saul (10) olmak üzere toplamda 39 milyon euro...

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Anahtar Kelimeler:
Atletico Madrid
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