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Galatasaray'dan İskoçyalı harekatı!

Galarasaray transfer dosyasını masaya koydu. İlk hedef Danimarka ve İskoçya

Galatasaray'dan İskoçyalı harekatı!

 Cim Bom’da beklenen gün geldi çattı... Şu ana kadar Serdar Aziz ve Emrah Başsan’dan başka takviye yapmayan Sarı-Kırmızılılar, yabancı transferine hız veriyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, gündemdeki 3 ismin işini bitirmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Ergün, pazartesi günü önce Danimarka’ya, ardından İskoçya’ya giderek; Cornelius, Delaney ve Johansen’in transfer işlemlerini tamamlamaya çalışacak. Hedef, üç futbolcuyu birden 10 Temmuz’da başlayacak olan İsviçre kampına yetiştirebilmek. Delaney ve Johansen’le orta sahayı, Cornelius’la da golcü transferini kapatmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın kasasından 6-7 milyon Euro civarında bonservis bedeli çıkması bekleniyor. Bu bedel ise oyuncu satışıyla karşılanacak. Sneijder’den gelmesi muhtemel 7.5 milyon Euro, 3 takviyeyi de karşılayabilir.

Cornelius’da işlem tamam

Kuzey operasyonu çerçevesinde Galatasaray’a en yakın isim şu an için Cornelius gibi görünüyor. 23 yaşındaki 1.93’lük golcüyle her konuda anlaşma sağlandı. Kulübü Kopenhag’la son pürüzler de çözüldüğünde, Danimarkalı santrforun Galatasaray kampına katılacağı tahmin ediliyor.

Johansen daha ağır basıyor

Orta saha transferi konusunda, Celtic forması giyen Stefan Johansen, Sarı-Kırmızılılar’ı daha fazla cezbediyor. Teknik direktör Riekerink’in, 25 yaşındaki futbolcu için, “Bizim takımda vazgeçilmez olur. Oyunun her iki yönünde de çok etkili. Bitmez tükenmez bir enerijisi var” şeklinde bir rapor hazırladığı öğrenildi.

Delaney teklifi kabul etti

Tıpkı Cornelius gibi, Kopenhag’da oynayan bir başka futbolcu Thomas Delaney de Galatasaray’ın teklifini kabul etmiş durumda. Ancak Danimarka kulübü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için işleri ağırdan alıyor. Cenk Ergün, Kopenhag ziyareti sırasında işlemleri hızlandırmaya çalışacak.

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