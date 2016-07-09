Galatasaray'dan İskoçyalı harekatı!

Cim Bom’da beklenen gün geldi çattı... Şu ana kadar Serdar Aziz ve Emrah Başsan’dan başka takviye yapmayan Sarı-Kırmızılılar, yabancı transferine hız veriyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, gündemdeki 3 ismin işini bitirmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Ergün, pazartesi günü önce Danimarka’ya, ardından İskoçya’ya giderek; Cornelius, Delaney ve Johansen’in transfer işlemlerini tamamlamaya çalışacak. Hedef, üç futbolcuyu birden 10 Temmuz’da başlayacak olan İsviçre kampına yetiştirebilmek. Delaney ve Johansen’le orta sahayı, Cornelius’la da golcü transferini kapatmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın kasasından 6-7 milyon Euro civarında bonservis bedeli çıkması bekleniyor. Bu bedel ise oyuncu satışıyla karşılanacak. Sneijder’den gelmesi muhtemel 7.5 milyon Euro, 3 takviyeyi de karşılayabilir.
Cim Bom’da beklenen gün geldi çattı... Şu ana kadar Serdar Aziz ve Emrah Başsan’dan başka takviye yapmayan Sarı-Kırmızılılar, yabancı transferine hız veriyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, gündemdeki 3 ismin işini bitirmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Ergün, pazartesi günü önce Danimarka’ya, ardından İskoçya’ya giderek; Cornelius, Delaney ve Johansen’in transfer işlemlerini tamamlamaya çalışacak. Hedef, üç futbolcuyu birden 10 Temmuz’da başlayacak olan İsviçre kampına yetiştirebilmek. Delaney ve Johansen’le orta sahayı, Cornelius’la da golcü transferini kapatmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın kasasından 6-7 milyon Euro civarında bonservis bedeli çıkması bekleniyor. Bu bedel ise oyuncu satışıyla karşılanacak. Sneijder’den gelmesi muhtemel 7.5 milyon Euro, 3 takviyeyi de karşılayabilir.