Galatasaray'dan Hakan Şükür ve ihraç açıklaması

Galatasaray Kulübü’nün efsane futbolcularından olan Hakan Şükür’ün sarı kırmızılı kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu’na sevkedilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İrfan Aktar, “Galatasaray’ın tüzüğünde bir üye başka bir üye hakkında disiplin ve ihraç talebinde bulunabilir. Yönetim de bu talebi olumlu görüp, Hakan Şükür’ü disipline sevk etmiş” ifadesini kullandı.



İrfan Aktar sözlerine şöyle devam etti: “Kimsenin siyasi ve dini düşüncesini Galatasaray’a taşımasına sıcak bakmaz ve müsaade etmeyiz. Geçmişte de Hakan Şükür’ün tavrına yönelik söylemlerim ve çıkışlarım oldu. Hakan Şükür’ün durumunu disiplin kurulumuz, görüşecek. Şartlar oluşmuşsa, müraacatı haklı görüyorlarsa üyeliğini bitirirler.”



ZEKERİYA ÖZ İHRAÇ EDİLDİ



Galatasaray Kulübü, Hakan Şükür’ü, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ederken, Disiplin Kurulu’nun kısa bir süre içinde konuyu karara bağlaması bekleniyor. Eski savcı Zekeriya Öz de Galatasaray eski İkinci Başkanı Adnan Öztürk’ün başvurusu üzerine kulüp üyeliğinden ihraç edilmişti.