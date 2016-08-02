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Galatasaray'dan Hakan Şükür kararı!

Galatasaray Sicil Kurul Başkanı Eder, "İhraç işlemi Genel Kurul kararına bağlı olmadan da alınabilir. Dernek Kanunu'na göre yüz kızartıcı suçtan hüküm almışsa üyeliği düşer." dedi.

Galatasaray'dan Hakan Şükür kararı!

 Galatasaray'ın eski futbolcu Hakan Şükür'ün FETÖ/PDY üyesi ve destekçisi olduğu gerekçesiyle kulüpten ihracı istenmişti. Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz başvurusu ile başlatılan işlemin prosedürünü Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder açıkladı.

Eder, "Galatasaray Disiplin Kurulu ihraç talebini 1 ay içinde karara bağlayıp yönetime iletecek. Yönetim de bunu Genel Kurul'un oylamasına sunacak. Çoğunluk sağlanırsa da Hakan Şükür ihraç edilecek" dedi.

YÜZ KIZARTICI SUÇTAN DA ATILABİLİR

Galatasaray Sicil Kurul Başkanı Serdar Eder, Hakan Şükür'ün ihracının, Genel Kurul kararına bağlı olmadan da alınabileceğini belirtti. Eder, "Dernekler Kanunu açık. Bir kişi yüz kızartıcı suç işlemişse ve hüküm almışsa üyeliği düşer. Eski kaçak savcı Zekeriya Öz'ün üyeliği bu şekilde düşmüştü. Devletin mahkemeleri karar verirse otomatik olarak üyelik hakkını kaybeder. O zaman disipline vermeye gerek bile kalmaz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Sicil Kurul Başkanı EderHakan Şükür
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