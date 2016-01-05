Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Caner Erkin Operasyonu

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek için dört koldan çalışmalarını sürdürürken, Florya kulislerinde flaş bir iddia konuşuluyor. Buna göre; sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin milli sol beki Caner Erkin için pusuda bekliyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için şimdiden nabız yoklanıyor…



2009-10 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Caner, daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Duran toplardaki ustalığı ve asistleriyle öne çıkan milli sol bek, bu sezon zaman zaman formasını Hasan Ali’ye kaptırdı. Caner’in Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda Galatasaray’ın devreye girip, yıldız futbolcuyu ezeli rakibinin elinden kapmak istediği belirtiliyor. (AMK)