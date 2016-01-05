Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Caner Erkin Operasyonu

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek için dört koldan çalışmalarını sürdürürken, Florya kulislerinde flaş bir iddia konuşuluyor. Buna göre; sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin milli sol beki Caner Erkin için pusuda bekliyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için şimdiden nabız yoklanıyor…
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek için dört koldan çalışmalarını sürdürürken, Florya kulislerinde flaş bir iddia konuşuluyor. Buna göre; sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin milli sol beki Caner Erkin için pusuda bekliyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için şimdiden nabız yoklanıyor…