Galatasaray'dan Eto'o bombası!

Adı sürekli Beşiktaş'la anılan Antalyaspor'un Kamerunlu santrforu Samuel Eto'o'nun transferi için Sarı-Kırmızılılar'ın dün çok ciddi bir hamle yaptığı ileri sürülüyor.

İddiaya göre izinli olan Eto'o'nun İstanbul'a gelerek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Barbaros'taki otelinde Cim Bom'un yöneticileri ile pazarlık masasına oturduğu ifade ediliyor. Görüşmede başkan Özbek'in de bizzat bulunduğu iddiası var.