Galatasaray'dan Diarra bombası!

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Lassana Diarra harekete geçti.



Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün, bugün Fransız ön libero için Fransa'ya gitti. Bonservisi olmayan Diarra'ya sarı-kırmızılılar yıllık 4.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat teklif etti.



Oyuncunun 10 milyon Euro'luk UEFA cezası da kendisi tarafından karşılanması isteniyor. Bu kabul edilirse Lassana imzayı atacak.



CAS, Marsilyalı Lassana Diarra'nın Lokomotiv Moskova'dan transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Fransız oyuncuya 10 milyon Euro ceza vermişti.