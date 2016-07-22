Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme

Galatasaray'a Fatih Terim döneminde 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lisbon'dan transfer edilen Bruma, Cimbom'un yeni gözdesi olma yolunda tam gaz ilerliyor.



Portekizli genç yıldız adayının Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında göstemiş olduğu başarılı performans tarafttarları da oldukça mutlu ediyor.



Özellikle UEFA kriterlerinden dolayı transfer yapması için elindeki isimleri satıp sıcak para akışıyla oyuncu alabilecek olan Galatasaray adeta yeniden doğan genç futbolcu için oldukça umutlu.



Bu sezonun yeni transferi olarak lanse edilen Portekizli genç yetenek attığı goller ve göstermiş olduğu performans ile şimdiden devlerin kıskacına girmiş konumda.



Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'ın yoğun bir ilgi gösterdiği Bruma'nın kulüpte kalması için Galatasaray yönetimi harekete geçti.



Şu anda kulüpten 1 milyon Euro gibi bir para kazanan Bruma için yönetimin kolları sıvadığı ve yeni bir sözleşme teklifi için Portekizli futbolcunun kapısını çalacağı öğrenildi.



Yeni sezon hazırlık kamplarında yaptığı açıklamalarda bu yıl bambaşka bir Bruma sergileyeceğini ifade eden genç yıldız adayının sözünde duracağı tahmin ediliyor.



Galatasaray'a döndüğü günden bu yana antrenmanlardaki hırsı ve kanatlara getirdiği dinamizm ile bu sezonun sükse yapacak isimlerinden biri oalcak gibi gözüken oyuncunun Galatasaray'dan gelecek yeni bir sözleşme hamlesine sıcak baktığı öğrenildi.



Genç Aslan, Galatasaray'a transfer olduktan sonra geleceğin Cristiano Ronaldo'su olarak gösterilmiş ve Real Madrid'e karşı oynadığı maçta sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.