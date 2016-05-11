Galatasaray'dan Beşiktaş Teknik Direktörüne Teklif!

Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Başkan Dursun Özbek yeni yapılanma için de harekete geçti. Avrupa'ya gidilememesi nedeniyle yeni sezonu bir geçiş dönemi olarak gören Özbek yepyeni ve taze bir takım kurmayı planlarken takımın başına da bu süreci doğru yönetecek, gençlere önem veren bir teknik direktör getirmeyi planlıyor.

YÖNETİM İLK ADIMI ATTI

Sarı-kırmızılı takımda son dönemde Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya hazırlanan Mircea Lucescu ve Şili Milli Takımı'nı Copa Amerika'da şampiyonluğa taşıyan Jorge Sampaoli ismi öne çıksa da asıl hedefin Abdullah Avcı olduğu öğrenildi. Hatta yönetimin bir adım ileriye gidip, başarılı hoca nezdinde nabız yokladığı ifade edildi. 2004-05 sezonlarında sarı-kırmızılı takımın A2 takımını çalıştıran ve gençleri şampiyonluğa taşıyarak taraftarların beğenisini kazanan Avcı'nın kendisiyle temas kuran aracılara, "Galatasaray'ı çalıştırmak isterim ama öncelikle kulübümle, başkanımla görüşmem gerekiyor. Sezon bittiğinde görüşsek daha iyi olur" dediği öğrenildi.

GALATASARAY BEKLEYECEK

Avcı'dan olumlu sinyal alan Galatasaray'ın sezon bitmeden hoca konusunda bir karar almayacağı, başarılı çalıştırıcı ve Başakşehir'in kararına göre adım atacağı belirtildi.Galatasaray'ın yarısından az bir bütçesi olmasına karşın Başakşehir'i ilk 4'e sokan Avcı'nın 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

VOLKAN İLE GELİYOR

Abdullah Avcı ile birlikte özellikle Fenerbahçe maçında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Volkan Babacan da Galatasaray'ın gündemine girdi. Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü ve River Plate'in yakından ilgilendiği Muslera'nın yerine Volkan'ı düşündüğü, bu konuda Avcı'dan da destek isteneceği ifade edildi.

ADNAN POLAT: FUTBOLUN ATAMAN'I OLUR

Avcı'ya yönelen Başkan Özbek'e eski Başkan Adnan Polat'tan da destek geldi. Polat, kendisinin de Avcı'yı takımın başına getirmeyi düşündüğü bilgisini verirken, "Bu zor durumda, takımı bilen bir hocayla yola devam et. Abdullah futbolun Ergin Ataman'ı olur" dedi. .