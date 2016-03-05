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Galatasaray'dan ayrılmam diyen Hollandalı dan kaos açıklaması!

Hollanda bаsınınа kоnuşаn Snеijdеr, "Aldığımız sоnuçlаr çok kötü. Tаmаmеn hayal kırıklığı hаvаsı var. İşlеri tеkrаr yоlunа koymak için çok fаzlа uğraş vеrmеk gеrеkiyоr "dеdi

Galatasaray'dan ayrılmam diyen Hollandalı dan kaos açıklaması!

 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, ülkesinde basına geleceği ve takımın durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA KAOS VAR"

Takımda şu an kaos havasının hakim olduğunu belirten Sneijder, "Oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar gerçekten çok kötü. Son maçlarda ben de iyi oynamıyorum. Tamamen hayal kırıklığı havası hakim. Bu durum sahadaki performansıma da yansıyor ve maçları izleyenler eminim ki bunu görebiliyordur" ifadelerini kullandı. 

"GALATASARAY'DA KALACAĞIM"

Takımdan ayrılma fikrine sıcak bakmadığını da kaydeden Sneijder, "Ne olursa olsun, Galatasaray'da kalmak istiyorum. Burada hem takımla hem de taraftarla aramda güzel bir bağ kurdum ve bu benim için çok değerli bir şey" dedi. Galatasaray'da mutlu olduğunu vurgulayan Sneijder, "Ancak işleri tekrar yoluna koymak için çok fazla uğraş vermek gerekiyor. Eminim herkes bunu anlayacaktır" şeklinde konuştu.

"TRANSFER İDDİALARININ ÇIKMASI NORMAL"

Wesley; Çin, ABD gibi ülkelere olası transferi hakkında ise,"Futbolculuk kariyerimin bu döneminde böyle transfer iddialarının çıkması gayet normal. Ancak ben kendimi biliyorum ve oynamak istiyorum. Hollanda Milli Takımı'nda forma giyebilmem için üst düzey futbol oynamam gerekiyor" yorumunu yaptı.
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