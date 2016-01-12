Galatasaray Damiao transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray, takımdaki eksikleri birer birer gideriyor. Ön liberoya Ryan Donk, sağ beke Martin Linnes takviyesi yapan sarı-kırmızılılar hücum hattındaki sıkıntıyı da Leandro Damiao ile bitirecek. Uzun süredir 26 yaşındaki forvetle temas halinde olan kurmaylar, teknik patron Mustafa Denizli'ye beklenen müjdeyi verdi. Damiao'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



YILLIK 2 MİLYON EURO

Sambacının eski kulübü Santos'la yaşadığı mahkeme sürecinin uzaması nedeniyle bu transferin geciktiği belirtiliyor. Mahkeme kararıyla bonservisini eline alan Damiao ile yapılan pazarlıklarda 2 milyon Euro garanti ücret konusunda anlaşma sağlandı. 1.87 boyundaki golcünün istediği 3 milyon Euro'luk imza parası 1.5 milyona çekildi. Bu transferde kaleci antrenörü Taffarel'in rolü büyük oldu.

(Kaynak: AMK)