Galatasaray Damiao transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray, takımdaki eksikleri birer birer gideriyor. Ön liberoya Ryan Donk, sağ beke Martin Linnes takviyesi yapan sarı-kırmızılılar hücum hattındaki sıkıntıyı da Leandro Damiao ile bitirecek. Uzun süredir 26 yaşındaki forvetle temas halinde olan kurmaylar, teknik patron Mustafa Denizli'ye beklenen müjdeyi verdi. Damiao'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, takımdaki eksikleri birer birer gideriyor. Ön liberoya Ryan Donk, sağ beke Martin Linnes takviyesi yapan sarı-kırmızılılar hücum hattındaki sıkıntıyı da Leandro Damiao ile bitirecek. Uzun süredir 26 yaşındaki forvetle temas halinde olan kurmaylar, teknik patron Mustafa Denizli'ye beklenen müjdeyi verdi. Damiao'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.