Galatasaray'daki Ateş Fatih Terim'e Sıçradı!

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Finansal Fair Play kapsamında yaşadığı ekonomik krizi değerlendirirken, sarı kırmızılıların son 20 yılda 3 ekonomik kriz yaşadığını ve bu sıkıntıların Fatih Terim dönemlerinden sonra olduğunu vurgulayarak tecrübeli teknik adamı sorumlu tuttu.



DÜRÜST, 'BİZ ORADAYKEN AYSAL KONTROL ALTINDAYDI' DEDİ

Habertürk Gazetesi yazarlarından Fatih Altaylı, "Ben çok açık söyledim geçen hafta. Bu rezaletin başlangıcı Özhan Canaydın'dır. Adnan Polat biraz toparlamaya çalıştı. Ünal Aysal tüy dikti. Geçen hafta Ali Dürüst'le bu konuyu tartıştık. Dürüst diyor ki; 'Ünal'ın ilk iki senesinde durum böyle değildi. İlk yıl 13, ikinci yıl 38 açık vardı. Son yıl 70'e çıktı.' Yani Ali Dürüst 'Biz ordayken Ünal kontrol altındaydı' demek istiyor. Ama Ali'nin hesaba katmadığı bir şey var. Şirketin sermaye artışından gelen para vardı o dönemde. Bu olduğu için açık az göründü. Yoksa Ünal hep rezalet." dedi.

3 KRİZİN ODAK NOKTASI TERİM!

Sporx'te yer alan habere göre; Altaylı "Tabii Galatasaraylılar'ın görmesi gereken bir şey daha var. Galatasaray üç kez ciddi borç sıkıntısı yaşadı. İlki Süren dönemi. Ama o arada 4 şampiyonluk, bir Süper Kupa, bir UEFA Kupası geldi. İkincisi Canaydın dönemi. Üçüncüsü Aysal dönemi. Üçünün tek bir ortak özelliği var. Üçünde de teknik direktör Fatih Terim. Terim Galatasaray'ı 8,5 yıl çalıştırmış. 6 şampiyonluk almış. Müthiş bir oran ama maliyeti de ortada. Tabii bir de Terim gidince Aysal'ın zıvanadan çıkıp yaptığı transferler var ki, asıl büyük rezalet orada." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Sporx)