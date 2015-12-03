Galatasaray'da yönetimi şok eden gelişme! 100 imza toplandı!

Sarı Kırmızılı kulübün borç yükü 1 milyar TL sınırını aşınca 100 kadar kulüp üyesi geçtiğimiz Ekim ayında imza toplayarak yönetim kuruluna başvurdu. Üyelerin başvurusunda Galatasaray'da son 10 yılda yapılan tüm harcamaların, transfer faaliyetlerinin ve menajerlere ödenen komisyonların geçmişe dönük incelenmesi talebini hayata geçiriyor.
Sarı Kırmızılı kulübün borç yükü 1 milyar TL sınırını aşınca 100 kadar kulüp üyesi geçtiğimiz Ekim ayında imza toplayarak yönetim kuruluna başvurdu. Üyelerin başvurusunda Galatasaray'da son 10 yılda yapılan tüm harcamaların, transfer faaliyetlerinin ve menajerlere ödenen komisyonların geçmişe dönük incelenmesi talebini hayata geçiriyor.