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Galatasaray'da yönetimi şok eden gelişme! 100 imza toplandı!

Galatasaray'da artan borç yükü ve mali sıkıntı sabrı taşırma noktasına getirdi.

Galatasaray'da yönetimi şok eden gelişme! 100 imza toplandı!

 Sarı Kırmızılı kulübün borç yükü 1 milyar TL sınırını aşınca 100 kadar kulüp üyesi geçtiğimiz Ekim ayında imza toplayarak yönetim kuruluna başvurdu. Üyelerin başvurusunda Galatasaray'da son 10 yılda yapılan tüm harcamaların, transfer faaliyetlerinin ve menajerlere ödenen komisyonların geçmişe dönük incelenmesi talebini hayata geçiriyor.

Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın menfaatlerinin her şeyin üzerinde olduğu, yapılan yanlışlar varsa ortaya çıkarılması, şayet yoksa da camiadaki isimlerin daha fazla yıpratılmaması ve akıllarda hiçbir soru işareti kalmaması adına en doğru yolun belirlenmesi için talimat verdi.

Yöneticiler, söz konusu araştırmanın güvenilirliğinden kimsenin şüphe duymaması için, bu alanda uluslararası saygınlığı olan denetleme şirketleri ile çalışmak üzere harekete geçti. Önümüzdeki günlerde bir denetleme kurulu ile anlaşma yapılacak ve son 10 yılın bütün hesapları denetleme kurulunun incelenmesi için hazırlanacak.
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