Galatasaray'da Yerli Futbolcular İçin Flaş Karar

Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal döneminde yerli oyuncularla imzalanmış uzun süreli sözleşmelerden rahatsız olan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim operasyona başladı. Donk ve Linnes'in maç başı ücretlerine lig ve Avrupa'yı kapsayan 25 maç sınırı koyuldu. Bu uygulama sezon sonu sözleşmeleri devam eden yerlilere de önerilecek, maç başı ücretlerde fedakarlık istenecek.
Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal döneminde yerli oyuncularla imzalanmış uzun süreli sözleşmelerden rahatsız olan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim operasyona başladı. Donk ve Linnes'in maç başı ücretlerine lig ve Avrupa'yı kapsayan 25 maç sınırı koyuldu. Bu uygulama sezon sonu sözleşmeleri devam eden yerlilere de önerilecek, maç başı ücretlerde fedakarlık istenecek.