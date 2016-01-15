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Galatasaray'da Yerli Futbolcular İçin Flaş Karar

Galatasaray'da forma giyen yerli futbolcuların sözleşme şartlarının ağırlığı yönetimi harkete geçirdi, istenilen şartlara uymayan futbolcular ile yollar ayrılacak

Galatasaray'da Yerli Futbolcular İçin Flaş Karar

 Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal döneminde yerli oyuncularla imzalanmış uzun süreli sözleşmelerden rahatsız olan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim operasyona başladı. Donk ve Linnes'in maç başı ücretlerine lig ve Avrupa'yı kapsayan 25 maç sınırı koyuldu. Bu uygulama sezon sonu sözleşmeleri devam eden yerlilere de önerilecek, maç başı ücretlerde fedakarlık istenecek.

25 MAÇ SINIRI KONULACAK

Türkiye Kupası'nda da geçerli maç başı parasını tümüyle kaldırmak isteyen yönetim, lig ve Avrupa'yı kapsayan 25 maç sınırını yerlilerin sözleşmelerine ekletmeye çalışacak. Yani oyuncular 25 maçtan sonra 'maç başı ücret' almaya başlayacak.

TEKLİFİ KABUL ETMEYENLERLE YOLLAR AYRILACAK

Teklifi kabul etmeyenlerden kendilerine kulüp bulmaları istenecek. Genel Sekreter Fatih İşbecer bu konudaki rahatsızlığını, "Sevr Antlaşması'ndan daha ağır sözleşmeler yapılmış" ifadesiyle dile getirmişti.
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