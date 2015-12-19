Galatasaray'da yemeğin faturası göz korkuttu! Bir daha olmasın!

Mustafa Denizli, Florya’da ilk iş olarak mönüyü değiştirmiş, gazlı içecekler listeden kalkmış, makarna ve pilavın yerini, balık ve etin ağırlıklı olduğu liste almıştı.

6 Aralık’ta tüm takımı Yeşilköy’deki ünlü bir balıkçıya götüren Denizli, Beşiktaş derbisi öncesi bu kez ziyafeti oyuncuların ayağına getirdi. Sarıyer’in ünlü bir restoranı, aşçıları ve birkaç personeli ile birlikte Florya’da hizmet verdi. Derbi öncesinde özel olarak pişirilen bu balıklar, akşam yemeğinde hep birlikte afiyetle yenildi.

BAŞKAN ÖZBEK'E ŞİKAYET ETTİLER

Ancak derbi yenilgisinin üstüne iki yemek için 35 bin TL’lik faturayı gören yöneticiler ‘sudan çıkmış balığa’ döndü! Bu duruma tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar’ın, “Biz bu şekilde mi tasarruf yapacağız? Tesislere balık siparişi nereden çıktı. Bizim aşçımız yok mu?” diyerek isyan ettikleri öğrenildi.

Yöneticilerin, Başkan Dursun Özbek’e de şikayette bulundukları ve ‘Bundan sonra dışarıdan balık sipariş edilmesin’ dedikleri öğrenildi.





SON ZİYAFETTE NE YEDiLER?

13 KALKAN

JUMBO KARİDES

AHTAPOT

LAGOS

KALAMAR