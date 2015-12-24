Galatasaray'da Wesley Sneijder'in tedavisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Ligdeki Akhisar Belediyespor maçında sağ dizine aldığı darbe sonrası yan bağlarında esneme oluşan ve yapılan MR tetkikinde dış yan bağ hasarı tespit edilen Wesley Sneijder, günü tedaviyle geçirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Türkiye Kupası'ndaki Kastamonuspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, ısınma çalışmasının ardından günü rejenerasyon çalışmaları yaparak geçirdi. Toplam 90 dakika süren antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

PODOLSKI TERAPİSTLER EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI

Ligdeki Akhisar Belediyespor maçında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ağrısı olan Lukas Podolski'nin tedavisine devam edildi. Tedavisi sonrası düz koşu yapan oyuncu, ardından salonda terapistler eşliğinde özel çalıştı.

SNEIJDER GÜNÜ TEDAVİYLE GEÇİRDİ

Ligdeki Akhisar Belediyespor maçında sağ dizine aldığı darbe sonrası yan bağlarında esneme oluşan ve yapılan MR tetkikinde dış yan bağ hasarı tespit edilen Wesley Sneijder, günü tedaviyle geçirdi. Oyuncunun tedavi protokolü, yapılacak testler sonrası planlanacak. Kastamonuspor maçında sol ayağına darbe alan Emre Çolak, sol kaval kemiğine darbe alan Jose Rodriguez ve sol ayak bileği burkulan Semih Kaya DA, tedbir amaçlı olarak günü tedavi ve salon çalışmasıyla geçirdi.

Hamit Altıntop ve Burak Yılmaz'ın tedavilerine devam edildi. Tedavisi tamamlanan Jason Denayer, kondisyonerler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL