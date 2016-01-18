Galatasaray'da UEFA korkusu hissedilmeye başladı

UEFA, Galatasaray Kulübü'nün 2015-16 sezonu için gerekli olan mali kriterleri karşılamadığını açıkladı.
UEFA, Galatasaray Kulübü'nün 2015-16 sezonu için gerekli olan mali kriterleri karşılamadığını açıkladı.
Galatasaray camiası bugün aldığı şok haberler sarsıldı, UEFA: Galatasaray Mali Kriterleri Yerine Getiremedi açıklamasının ardından nasıl bir yaptırım ile karşılaşacak merak konusu
18 Ocak 2016 Pazartesi 18:42
UEFA, Galatasaray Kulübü'nün 2015-16 sezonu için gerekli olan mali kriterleri karşılamadığını açıkladı.