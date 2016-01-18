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Galatasaray'da UEFA korkusu hissedilmeye başladı

Galatasaray camiası bugün aldığı şok haberler sarsıldı, UEFA: Galatasaray Mali Kriterleri Yerine Getiremedi açıklamasının ardından nasıl bir yaptırım ile karşılaşacak merak konusu

Galatasaray'da UEFA korkusu hissedilmeye başladı

 UEFA, Galatasaray Kulübü'nün 2015-16 sezonu için gerekli olan mali kriterleri karşılamadığını açıkladı.

KARAR ŞUBAT AYINDA VERİLECEK

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü 2015-16 sezonunda değerlendirilen izlenme döneminde şartları yerine getirmedi. Şubat ayının sonunda yapılacak değerlendirmeye göre bir karar alınacak" denildi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR DA İZLENİYOR

Öte yandan PTT 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un da mali kriterler açısından izlendiği ve kulüple ilgili kararın Mart ayında açıklanacağı bildirildi.
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