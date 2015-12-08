Galatasaray'da Tüm Hesaplar Astana'yı Yenip Seri Başı Olarak Avrupa Biletini Kapmak

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Astana 'yı yenmesi durumunda hem kasasını dolduracak hem de UEFA Avrupa Ligi kurasına seri başı olarak girebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Galatasaray, saat 21.45'te Türk Telekom Arena'da Kazakistan temsilcisi Astana ile oynayacak. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansı kalmayan Galatasaray, bu akşam Astana'ya yenilmezse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi için beraberliğin de yettiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar, galip gelmesi durumunda hem maddi olarak kazanacak hem de UEFA Avrupa Ligi kurasında seri başı olma şansı yakalayacak. Galatasaray, Astana ile berabere kalırsa 500 bin Euro, galip gelirse 1 milyon 500 bin Euro'yu kasasına koymuş olacak.



Galatasaray, Astana ile berabere kalırsa UEFA Avrupa Ligi kurasında seri başı olma ihtimali olmayacak. Sarı-kırmızılılar Astana'yı yenmesi durumunda gurubu 7 puanla bitirecek ve Avrupa Ligi kurasına Şampiyonlar Ligi'nin en iyi dört üçüncüsünden biri olarak girme şansını arttıracak. Galatasaray, kurada seri başı olması durumunda UEFA Avrupa Ligi grup liderleri ve Şampiyonlar Ligi'nin diğer dört en iyi üç takımıyla eşleşmeyecek. - İSTANBUL