Galatasaray'da Tiote depremi: Menajeri konuştu

Galatasaray, Newcastle United ile anlaşmış ve Tiote'yi İstanbula getirmişti. Ancak sağlık kontrollerinden geçen oyuncu ile sakat olduğu gerekçesiyle sözlşeme imzalanmamış ve transferden vazgeçilmişti.

Camia ilk başta şaşınlık yaşasa da sonuçta sakat olan bir oyuncunun alınmaması normal olarak karşılandı.

Ancak Beyaz Futbol ekibi bu durumun arka yüzünü araştırmak üzere oyuncunun menajerine ulaştı.

TIOTE SAKAT DEĞİL

Oyuncunun menajeri ile görülşen Beyaz Futbol ekibi şok bir cevap ile karşılaştı. Menajer, "Tiote sakat değil, zaten İngiltere'de de sağlam raporu verilmişti. Burada da herhangi bir sorun çıkmadı. Ancak bize gelip transferin gerçekleşmeyeceğini söylediler"

FİNANSAL FAIR-PLAY

Sebebinin ne olduğu sorusu üzerine ise, "Bize gelip transfer gerçekleşmeyecek dediler. Sebebini de finansal fair-play olarak açıkladılar" dedi.

CEYLAN ÇALIŞKAN'DAN FARKLI AÇIKLAMA

Yine kanala telefon ile bağlanan menajer Ceylan Çalışkan duruma açıklaık getirdi. Çalışkan'ın dediğine göre Galatasaray hiçbir zaman oyuncu için sakat demedi.

İLERİYE DÖNÜK RİSK

Konuya açıklık getiren Çalışkan, "Galatasaray Diarra olmayınca Tiote'yi istedi. Getirdik. Kulüp doktoru sakınca görmedi ama risk gördü. Biz de olmasın dedik. Galatasaray De Jong'u tercih etme hakkına sahiptir. Tiote'ye sakat demediler ama ileriye dönük risk gördüler." dedi.