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Galatasaray'da sular kaynıyor Mustafa Denizli dönemi sona ermek üzere!

Mustafa Denizli, Gаlаtаsаrаy'ın 13. 00'tеki аntrеnmаnınа çıkmаdı. Denizli, Flоryа'da futbоlculаrlа vеdаlаşıp Başkan Dursun Özbek ile görüşmеyе gidiyоr

Galatasaray'da sular kaynıyor Mustafa Denizli dönemi sona ermek üzere!

 Gaziantespor yenilgisi sonrası istifa sinyali veren teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray'ın 13.00'teki antrenmanına çıkmadı. Denizli, Florya'da futbolcularla vedalaşıp Başkan Dursun Özbek ile görüşmeye gidiyor. Galatasaray'ın antrenmanını ise kondisyoner Stefano Marrone yönetiyor.

FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli, Gaziantepspor mağlubiyetinin ardından takımın bugün saat 13.00'teki antrenmanına çıkmadı.

ÖZBEK'LE GÖRÜŞECEK

Denizli'nin Florya'da futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaştığı, ardından Başkan Dursun Özbek ile vedalaşmak üzere TT Arena'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
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