Galatasaray'da sular kaynıyor Mustafa Denizli dönemi sona ermek üzere!

Gaziantespor yenilgisi sonrası istifa sinyali veren teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray'ın 13.00'teki antrenmanına çıkmadı. Denizli, Florya'da futbolcularla vedalaşıp Başkan Dursun Özbek ile görüşmeye gidiyor. Galatasaray'ın antrenmanını ise kondisyoner Stefano Marrone yönetiyor.
Gaziantespor yenilgisi sonrası istifa sinyali veren teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray'ın 13.00'teki antrenmanına çıkmadı. Denizli, Florya'da futbolcularla vedalaşıp Başkan Dursun Özbek ile görüşmeye gidiyor. Galatasaray'ın antrenmanını ise kondisyoner Stefano Marrone yönetiyor.