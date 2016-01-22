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Galatasaray'da son aday Lukas Spalvis

Danimarka liginde Aalborg forması giyen genç forvet oyuncusu Lukas Spalvis ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'da son aday Lukas Spalvis

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, Aalborg forveti Lukas Spalvis ile ilgilendiği iddia edildi. Litvanya basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılı takımın Danimarka ekibiyle 21 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda iletişime geçeceği belirtildi.


SPORTİF DİREKTÖR: KESİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM

Aalborg sportif direktörü Allan Gaarde oyuncunun transferi konusunda Danimarka basınına yaptığı açıklamada,"Şu anda kesin bir şey söyleyemem ancak Lukas ile dünyanın birçok yerinden çok sayıda kulüp ilgileniyor. Oyuncunun transferine izin vermemiz için her iki tarafı da tatmin edecek bir anlaşma gerekiyor ancak şu ana dek böyle bir anlaşma olmadı." ifadelerini kullandı.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde ayrıca, genç oyuncunun yakın zamanda Çin'den gelen yaklaşık 5 milyon euroluk bir teklifi Avrupa'da kalmak istediğini belirterek reddettiği de kaydedildi.

21 yaşındaki Lukas Spalvis bu sezon Aalborg formasıyla gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Litvanyalı golcü Danimarka ekibiyle 18 maçta 15 gollük performans sergiledi.
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Lukas Spalvis
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