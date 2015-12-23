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Galatasaray'da şok sakatlık! Semih Kaya sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. maçında Kastamonuspor ile karşılaşan Galatasaray'da Semih Kaya sakatlanarak yerini Hakan Balta'ya bıraktı!

Galatasaray'da şok sakatlık! Semih Kaya sakatlandı!
Ziraat Türkiye Kupası 2. maçında Kastamonuspor ile karşılaşan Galatasaray'da Semih Kaya sakatlanarak yerini Hakan Balta'ya bıraktı!
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesinde Kastamonuspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da ilk yarıda Semih Kaya sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyuna devam edemedi

Başarılı stoper, maçın 28. dakikada sol kanattan gelişen Kastamonuspor atağını sağ ayağıyla uzaklaştırdıktan sonra sendeledi ve kendini yere bıraktı. Semih, bir süre daha oyuna sekerek devam ederken 37'de Mustafa Denizli'ye değişiklik işareti yaptı ve ardından yerini Hakan Balta'ya bıraktı. 

Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesiyle yeniden kendisine ilk 11'de yer bulan Semih, son haftalarda geçtiğimiz sezon olduğu gibi savunmada yaptığı kritik hatalarla sert şekilde eleştiriliyordu

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GalatasarayZiraat Türkiye KupasıSemih KayaKastamonuspor
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