Galatasaray'da Sneijder krizi derinleşiyor!

Albers’in Denizli için yaptığı “Galatasaray’ın seviyesinde değil” sözü sosyal medyada “Sneijder’in görüşlerini yansıtmış” şeklinde yorumlandı.



İçini menajerine döken Wesley Sneijder 'in teknik direktör Mustafa Denizli, yönetim ve bazı takım arkadaşları konusunda ciddi sıkıntıları olduğu ortaya çıktı.

Denizli’nin gelişinin ardından Florya’da büyük otorite boşluğu oluştuğunu düşünen Sneijder, bazı yerli futbolcuların sorumsuz ve şımarık davranışlarından da çok rahatsız… Hollandalı yıldızın sözleşme uzatırken kendisine ‘Lig ve Avrupa’da iddialı bir takım kuracağız’ diyen yönetimin sözünü tutmadığını da düşünüyor.

Mustafa Denizli’nin takıma oynattığı defansif futbol nedeniyle de sıkıntı yaşayan Sneijder’in, tecrübeli teknik adamın yeni sezonda görevde kalması durumunda takımdan ayrılmayı çok ciddi bir şekilde planladığı öğrenildi.

Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hedef tahtasında olan Mustafa Denizli’nin bu akşam olası bir yenilgi durumunda istifasını sunacağı belirtiliyor. Denizli’nin ‘devam’ demesi durumunda ise yönetimin operasyon için düğmeye basacağı iddia ediliyor.