Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün sakatlığı moralleri bozdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın son haftalardaki parlayan yıldızı Sinan Gümüş sakatlandı.
Türk Telekom Arena’da oynanan Torku Konyaspor karşılaşmasının 40. dakikasında koşu yaptığı sırada yerde kalan Sinan Gümüş, acı içinde oyundan çıkmak istediğini belirtti.
Kenar yönetime değişiklik işareti yapan genç futbolcu, sedyeyle oyun alanı dışında çıkartılırken yerine Alman yıldız Lukas Podolski dahil oldu. Sinan Gümüş’ün arka adelesinde kopma ihtimali olduğu belirtildi.
22 yaşındaki forvet, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 2 gol atarken Türkiye Kupası’nda 6 maçta 6 gollük bir performans sergiledi.