Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat...

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosunda büyük bir sürpriz yaşandı.

MENİSKÜS YIRTIĞI VAR

Sol dizinde menisküs yırtığı olan Serdar Aziz Kayserispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Serdar Aziz'in operasyon geçirme ihtimali bulunuyor.

GERİ DÖNMESİ 1 AYI BULACAK

Bu sakatlık nedeniyle Serdar Aziz, 4. resmi maçında da Galatasaray formasıyla sahaya çıkamayacak. Ayrıca yapılan kontroller sonrası deneyimli defans oyuncusunun sahalara en az bir ay içirisinde dönmesi bekleniyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

''Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan.

Türkiye A Milli Takımı’nın Hırvatistan ile oynadığı maçın ardından sol dizinde ağrı hisseden Serdar Aziz'in sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, bu nedenle Kayserispor maçının kamp kadrosunda yer almamaktadır.''