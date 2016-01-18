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Galatasaray'da Ryan Donk'un performansı yüzleri güldürüyor

Galatasarayın Kasımpaşa'dan transferi Ryan Donk'un lig maçlarında gösterdiği performans yüzleri güldürmeye başladı

Galatasaray'da Ryan Donk'un performansı yüzleri güldürüyor

 Galatasaray’ın devre arasında büyük beklentilerle Kasımpaşa’dan transfer ettiği Ryan Donk, ilk lig maçında farkını belli etti. Hollandalı futbolcu, hem oyun hem de istatistik açıdan sahanın en iyilerinden oldu.



Medicana Sivasspor önünde ilk 11’de başlayıp, 90 dakikayı tamamlayan Donk, çift yönlü oyunuyla sivrildi. Tecrübeli yıldız, savunmada da hücumda da aynı verimlilikte oynadı.



29 yaşındaki oyuncu, 53 başarılı pas ve yüzde 80’lik pas isabetiyle oyun içindeki etkinliğini gösterdi. Savunmada ise 3 kez kritik bölgeden top uzaklaştıran Donk, ayrıca 3 top kapma ve 9 ikili mücadele kazandı. İleri çıkışlarıyla da dikkat çeken sarı-kırmızılı isim, iki kilit hücum pasına imzasını koydu.

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Ryan Donk
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