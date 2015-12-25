Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray'da Oussama Tannane bombası

Hollanda basınında Galatasaray transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor, Heracles forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Oussama Tannane'nin Galatasaray'a transfer edileceği konuşuluyor

Galatasaray'da Oussama Tannane bombası
 Hollanda basınında Galatasaray transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor, Heracles forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Oussama Tannane'nin Galatasaray'a transfer edileceği konuşuluyor

Devre arası transfer döneminin gelmesine kısa bir süre kala Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Transfer döneminde defansın yanı sıra hücum bölgesine de transfer yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Heracles'te forma giyen 21 yaşındaki Oussama Tannane ile anlaştığı iddia edildi. 



Daha çok sağ ve sol kanatta forma giyebilen genç futbolcu, Heracles'e 2013 yılında transfer oldu. Bu sezon 14 resmi karşılaşmada forma giyen Tannane, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.



Galatasaray'ın  transfer döneminin başlamasıyla Faslı genç futbolcuyu resmen açıklaması bekleniyor.

Kaynak : Fanatik

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Oussama Tannane
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.