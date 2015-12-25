Galatasaray'da Oussama Tannane bombası

Devre arası transfer döneminin gelmesine kısa bir süre kala Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Transfer döneminde defansın yanı sıra hücum bölgesine de transfer yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Heracles'te forma giyen 21 yaşındaki Oussama Tannane ile anlaştığı iddia edildi.



Daha çok sağ ve sol kanatta forma giyebilen genç futbolcu, Heracles'e 2013 yılında transfer oldu. Bu sezon 14 resmi karşılaşmada forma giyen Tannane, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.



Galatasaray'ın transfer döneminin başlamasıyla Faslı genç futbolcuyu resmen açıklaması bekleniyor.

Kaynak : Fanatik