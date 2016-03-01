Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin yerine getirilen Orhan Atik kimdir?

Daha önce bir çok takımda yardımcı antrenörlük yapan 49 yaşındaki Orhan Atik 2010 yılından beri Galatasaray A2 takımını çalıştırıyor, futbolculuk yıllarında defans bölgesinde görev yapan Atik Antalyaspor Göztepe gibi takımların formasını giymişti, Galatasaray'ın başında ilk sınavını kupa maçında verecek olan isimin sarı kırmızılı ekibin başında nasıl bir başarı göstereceği merak konusu

01 Mart 2016 Salı 18:13