Galatasaray'da Mustafa Denizli İsmi Ağırlığını Göstermeye Başladı

Astana maçından sonra düzenlediği basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli, "ağacımız kuvvetli ama dallarda kuruma var. Kurtardık kurtardık, yoksa budama yapmak zorunda kalırız" demişti.





GROSSKREUTZ'UN İPİNİ ÇEKTİ

Göreve geldiği ilk gün, "bir daha Almanya'ya gitmeyeceksin" dediği Grosskreutz'un ipini çeken, Denizli'nin başta Hamzaoğlu'nun gidişi sonrası bunalıma giren Bilal Kısa 'nın yanı sıra Eray, Koray, Tarık, Hamit, Rodriguez, Cem, Emre Çolak, Olcan, Sinan ve Umut Bulut'a uyarılarda bulunduğu bildirildi.

"INIESTA DEĞİLSİN"

Bilal'e "takımın enerjini düşürme", Koray'a "hiç mi oynamak istemiyorsun?", Tarık'a "paranın hakkını ver", Hamit'e "artık iyileş", Rodriguez'e "Iniesta değilsin", Emre'ye "bırak artık ne kadar para aldığını" gibi uyarılarda bulunan Denizli'nin Beşiktaş derbisi sonrası olumsuz bir skorda çok daha sert önlemler alacağı ise gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor